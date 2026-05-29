Las 10 recomendaciones de MinAmbiente para afrontar el fenómeno de El Niño

“Prepararnos es cuidar la vida. Prepararnos es actuar con responsabilidad frente a la crisis climática. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”, aseguró la ministra (e) Irene Vélez Torres.

El impacto, explicó la entidad, podría recaer principalmente en la provisión de servicios esenciales, como acueducto y energía. Por el momento, hay 82% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue entre mayo y junio, con una permanencia estimada del 96% entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Temperaturas extremas: más de 40 grados; y grandes sequías, son algunas de las consecuencias que Colombia enfrenta y seguirá enfrentando durante varios meses por cuenta del fenómeno de El Niño. Para afrontarlo, el Ministerio de Ambiente emitió varias recomendaciones.

En ese orden de ideas, el Ministerio Público recomendó:

1. Promover y facilitar el acceso a la información oficial para la toma de decisiones: según el Ministerio, las autoridades deben difundir boletines técnicos hidrometeorológicos, publicar cartografía de amenazas por incendios, inundaciones y avenidas torrenciales, y promover estrategias de comunicación del riesgo con la comunidad. Para lograrlo, pusieron a disposición de las autoridades locales las herramientas del Ideam.

2. Gestionar integralmente el recurso hídrico: en este punto, la autoridad ambiental especificó: “de acuerdo con las condiciones de variabilidad y tras intensificar el monitoreo a las concesiones de agua y actualizar el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, se priorizará, según las condiciones, el abastecimiento humano y los usos agrícolas sobre la explotación industrial”.

Allí mismo, MinAmbiente puso a consideración de los municipios promover campañas o acciones de ahorro de agua.

3. Prevención y manejo de incendios forestales: el ministerio recomendó implementar sistemas de alerta temprana y planes de respuesta rápida, prohibir quemas abiertas en áreas de importancia ambiental, fortalecer el monitoreo satelital de puntos de calor y apoyar a los cuerpos de bomberos y brigadas forestales comunitarias.

4. Ordenamiento territorial y promoción de tecnologías limpias: además de promover el uso de energías renovables como alternativa sostenible, evitar la ocupación de áreas vulnerables y promover el aprovechamiento de aguas lluvia, MinAmbiente recomendó a las entidades adelantar una revisión excepcional de los POT con base en los efectos o daños que ocasione el fenómeno en los territorios.

5. Conservación y restauración ecológica: las autoridades locales deberán identificar y proteger corredores de conectividad biológica para facilitar la migración de fauna, así como restaurar ecosistemas naturales como bosques y humedales que regulan el clima y proveen servicios ecosistémicos.

6. Gestión ambiental marino-costera: en este punto, la entidad estatal fue enfática en pedirla a las poblaciones costeras identificar comunidades expuestas, así como adelantar un monitoreo estricto al florecimiento de algas, mortandad de peces, erosión costera, blanqueamiento coralino y ascenso del nivel del mar.

7. Protección y manejo de animales silvestres: según el Ministerio, es importante que las autoridades ambientales coordinen el rescate, atención y translocación de fauna afectada por incendios y estrés climático, e implementar campañas para prevenir la caza y el tráfico ilegal de especies vulneradas por el fenómeno.

8. Gestión de la calidad del aire y salud ambiental: MinAnbiente pidió garantizar la operación continua de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire para comunicar oportunamente a la población sobre el estado del aire.

Además, agregó: “Se deberá evaluar la restricción de actividades industriales contaminantes, permisos de carbón vegetal e incineradores cuando persistan riesgos”.

9. Educación ambiental y participación comunitaria: para la autoridad ambiental, es importante que los gobiernos locales organicen jornadas, foros y acciones permanentes que fortalezcan el cuidado colectivo de los ecosistemas y la preparación ciudadana para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, no dio instrucciones completas sobre cómo deberían ser estas jornadas, por lo que la recomendación queda a consideración de las alcaldías y líderes se los municipios.

10. Coordinación institucional, gobernanza y recomendaciones a la comunidad: el Ministerio Público no solo le habló a las autoridades locales. En su última recomendación instó a la comunidad ahorrar agua y energía, evitar la exposición solar prolongada, denunciar focos de incendio e informarse sobre las alertas.

Estas diez recomendaciones se unen a las que ya había emitido la Contraloría, pero dirigidas al Gobierno Nacional. Y es que, en un comunicado señaló que es necesario que desde el Estado se implementen acciones integrales que permitan reducir las posibles afectaciones derivadas de la temporada seca y evitar impactos sobre los servicios esenciales.