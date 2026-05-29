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Las 10 recomendaciones de MinAmbiente para afrontar el fenómeno de El Niño

Desde campañas de ahorro de agua, fortalecimiento de las autoridades ambientales y hasta espacios de formación para la población civil: los gobiernos locales deberán atender distintos focos para evitar graves consecuencias en el periodo de sequía que llega a Colombia. Estas son.

  • Alertas emitidas por el Ideam, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevaron al 82 % la probabilidad de instauración del fenómeno climático. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
    Alertas emitidas por el Ideam, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevaron al 82 % la probabilidad de instauración del fenómeno climático. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 2 horas
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Temperaturas extremas: más de 40 grados; y grandes sequías, son algunas de las consecuencias que Colombia enfrenta y seguirá enfrentando durante varios meses por cuenta del fenómeno de El Niño. Para afrontarlo, el Ministerio de Ambiente emitió varias recomendaciones.

El impacto, explicó la entidad, podría recaer principalmente en la provisión de servicios esenciales, como acueducto y energía. Por el momento, hay 82% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue entre mayo y junio, con una permanencia estimada del 96% entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

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“Prepararnos es cuidar la vida. Prepararnos es actuar con responsabilidad frente a la crisis climática. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”, aseguró la ministra (e) Irene Vélez Torres.

¿Qué medidas sirven para mitigar el fenómeno de El Niño?

En ese orden de ideas, el Ministerio Público recomendó:

1. Promover y facilitar el acceso a la información oficial para la toma de decisiones: según el Ministerio, las autoridades deben difundir boletines técnicos hidrometeorológicos, publicar cartografía de amenazas por incendios, inundaciones y avenidas torrenciales, y promover estrategias de comunicación del riesgo con la comunidad. Para lograrlo, pusieron a disposición de las autoridades locales las herramientas del Ideam.

2. Gestionar integralmente el recurso hídrico: en este punto, la autoridad ambiental especificó: “de acuerdo con las condiciones de variabilidad y tras intensificar el monitoreo a las concesiones de agua y actualizar el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, se priorizará, según las condiciones, el abastecimiento humano y los usos agrícolas sobre la explotación industrial”.

Allí mismo, MinAmbiente puso a consideración de los municipios promover campañas o acciones de ahorro de agua.

3. Prevención y manejo de incendios forestales: el ministerio recomendó implementar sistemas de alerta temprana y planes de respuesta rápida, prohibir quemas abiertas en áreas de importancia ambiental, fortalecer el monitoreo satelital de puntos de calor y apoyar a los cuerpos de bomberos y brigadas forestales comunitarias.

4. Ordenamiento territorial y promoción de tecnologías limpias: además de promover el uso de energías renovables como alternativa sostenible, evitar la ocupación de áreas vulnerables y promover el aprovechamiento de aguas lluvia, MinAmbiente recomendó a las entidades adelantar una revisión excepcional de los POT con base en los efectos o daños que ocasione el fenómeno en los territorios.

5. Conservación y restauración ecológica: las autoridades locales deberán identificar y proteger corredores de conectividad biológica para facilitar la migración de fauna, así como restaurar ecosistemas naturales como bosques y humedales que regulan el clima y proveen servicios ecosistémicos.

6. Gestión ambiental marino-costera: en este punto, la entidad estatal fue enfática en pedirla a las poblaciones costeras identificar comunidades expuestas, así como adelantar un monitoreo estricto al florecimiento de algas, mortandad de peces, erosión costera, blanqueamiento coralino y ascenso del nivel del mar.

7. Protección y manejo de animales silvestres: según el Ministerio, es importante que las autoridades ambientales coordinen el rescate, atención y translocación de fauna afectada por incendios y estrés climático, e implementar campañas para prevenir la caza y el tráfico ilegal de especies vulneradas por el fenómeno.

8. Gestión de la calidad del aire y salud ambiental: MinAnbiente pidió garantizar la operación continua de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire para comunicar oportunamente a la población sobre el estado del aire.

Además, agregó: “Se deberá evaluar la restricción de actividades industriales contaminantes, permisos de carbón vegetal e incineradores cuando persistan riesgos”.

9. Educación ambiental y participación comunitaria: para la autoridad ambiental, es importante que los gobiernos locales organicen jornadas, foros y acciones permanentes que fortalezcan el cuidado colectivo de los ecosistemas y la preparación ciudadana para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, no dio instrucciones completas sobre cómo deberían ser estas jornadas, por lo que la recomendación queda a consideración de las alcaldías y líderes se los municipios.

10. Coordinación institucional, gobernanza y recomendaciones a la comunidad: el Ministerio Público no solo le habló a las autoridades locales. En su última recomendación instó a la comunidad ahorrar agua y energía, evitar la exposición solar prolongada, denunciar focos de incendio e informarse sobre las alertas.

Estas diez recomendaciones se unen a las que ya había emitido la Contraloría, pero dirigidas al Gobierno Nacional. Y es que, en un comunicado señaló que es necesario que desde el Estado se implementen acciones integrales que permitan reducir las posibles afectaciones derivadas de la temporada seca y evitar impactos sobre los servicios esenciales.

Entre las recomendaciones planteadas, el organismo pidió revisar y ajustar los instrumentos regulatorios relacionados con el manejo de embalses, con el objetivo de garantizar el mayor almacenamiento y aprovechamiento posible del agua disponible, sin incumplir los caudales ecológicos requeridos para los ríos.

Además, el ente de control solicitó al Gobierno realizar esfuerzos fiscales adicionales para agilizar el pago de subsidios, contribuciones y obligaciones pendientes con generadores y comercializadores de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe.

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Irene Vélez
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