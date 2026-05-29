La dura confesión de Michael Phelps sobre lo que lo llevó al retiro tras ser múltiple medallista olímpico

El nadador norteamericano Michael Phelps, ganador de 28 medallas olímpicas, que dejó la competencia en 2016, a pesar de tener muchas cosas por seguir ganando, ahora estrena un nuevo rol, uno en el que dice tener como misión defender la salud mental de los deportistas de alto rendimiento, ya que cuenta con toda la experiencia y vivencia de lo que padecen los atletas.

Tras su retiro como deportista de alto rendimiento, Phelps orientó su vida hacia la concientización y el apoyo para deportistas y personas con dificultades emocionales, ya que con su experiencia personal y deportiva se ha puesto como meta ayudar a otros con su salud mental.

En una reciente entrevista dada a CNN, Michael ha manifestado que su misión en la actualidad es ayudar para que los atletas y las personas puedan reducir el sufrimiento y mejorar su salud mental, algo que considera más relevante que cualquier medalla o trofeo deportivo.

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Phelps, que logró en su carrera 23 medallas de oro, 39 récords Mundiales, optó en 2008 por crear la Fundación Michael Phelps, que en un principio promovía la seguridad acuática y la vida saludable para jóvenes, pero que, desde 2020 se enfocó en abordar temas de salud mental infantil y juvenil con programas integrales de resiliencia para ayudar a quienes están pasando por este tipo de dificultades.

Luego, en 2023, impulsó una campaña internacional en alianza con Talkspace, enfocada en generar hábitos sostenibles de autocuidado y bienestar emocional, ya que desde su experiencia vivió momentos complejos, sobre todo cuando fue referente mundial por sus medallas y marcas.

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Michael Phelps ha hablado también de su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y depresión, resaltando que llegó un punto en el que sintió no querer seguir vivo.

“Una vez que llegué a ese punto, pensé: Bueno, algo anda mal. Necesito pedir ayuda”, confesó Phelps en la entrevista a CNN y por eso, ahora quiere ayudar a quienes se sientan en una situación similar.

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