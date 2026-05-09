Quintero nombra a su “combo” de cuestionados en la SuperSalud y otros secretos en De Buena Fuente

El nombramiento del exalcalde imputado por corrupción Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud ya era reprochable por su falta de experiencia en temas de salud y líos judiciales, pero ahora hay más escándalos.
Resulta que Quintero, como denunciaron el diputado Luis Peláez y el senador electo Andrés Forero, cambió el manual de funciones de la Superintendencia de Salud para abrirle espacio a su combo más cercano de exfuncionarios cuestionados como Esteban Restrepo (indiciado en cuatro investigaciones penales), Juan Duque (exsecretario destituido metido en líos) y otros.
La movida generó una ola de indignación. El congresista Daniel Carvalho dijo: “Toda la banda acusada de saquear a Medellín llega a dirigir la salud de los colombianos. Queda uno más tranquilo. ¿Cómo pueden votar por la continuidad de eso?”, cuestionó en referencia a Iván Cepeda.
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