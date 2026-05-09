Quintero nombra a su “combo” de cuestionados en la SuperSalud y otros secretos en De Buena Fuente

El nombramiento del exalcalde imputado por corrupción Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud ya era reprochable por su falta de experiencia en temas de salud y líos judiciales, pero ahora hay más escándalos. Resulta que Quintero, como denunciaron el diputado Luis Peláez y el senador electo Andrés Forero, cambió el manual de funciones de la Superintendencia de Salud para abrirle espacio a su combo más cercano de exfuncionarios cuestionados como Esteban Restrepo (indiciado en cuatro investigaciones penales), Juan Duque (exsecretario destituido metido en líos) y otros. La movida generó una ola de indignación. El congresista Daniel Carvalho dijo: “Toda la banda acusada de saquear a Medellín llega a dirigir la salud de los colombianos. Queda uno más tranquilo. ¿Cómo pueden votar por la continuidad de eso?”, cuestionó en referencia a Iván Cepeda. Lea también: Offimedicas rechaza haber negado medicamento a menor y responde a señalamientos de Quintero

¿Quién lidera la política de paz del Gobierno?

La salud de Otty Patiño, según fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estaría en declive. Este diario ha contado que desde hace meses algunos funcionarios cercanos a Patiño son quienes realmente lideran ese despacho. El Alto Comisionado es cercano al presidente Petro desde que ambos militaron en la guerrilla del M-19 y se pensaba que iba a corregir de alguna manera el rumbo de la política de “paz total”, que según expertos ha sido un fracaso. Ha sucedido lo contrario. Hoy más que nunca está a la deriva una solución al conflicto y más bien se han premiado a los criminales que matan, secuestran y torturan a la población. Hace un par de días, de manera inexplicable, Petro mandó suspender la orden de captura a 29 miembros del Clan del Golfo, incluyendo al temido alias Chiquito Malo.

Hay nuevo concejal en Medellín: Milton Vasco