¿Quiénes son los dueños de camionetas de alta gama en parranda en cárcel de Itagüí? Hay vehículo oficial del Inpec

Las autoridades ya cuentan con evidencia que confirma que, durante varias horas, el control de ingreso a la cárcel de máxima y mediana seguridad de La Paz, en Itagüí (Antioquia), estuvo en manos de civiles vestidos de negro. Los hechos ocurrieron el miércoles 8 de abril, en medio de una parranda vallenata ilegal dentro del penal.
Las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo decenas de personas entraron sin registro, así como el ingreso de camionetas de alta gama autorizadas por estos hombres, quienes controlaban la puerta del establecimiento.