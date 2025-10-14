¿Quiénes son los dos activistas venezolanos atacados en Bogotá y qué hay detrás del atentado?

El exilio no los protegió del todo. El pasado lunes 13 de octubre, los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron víctimas de un atentado a tiros en el norte de Bogotá. Ambos resultaron heridos en las piernas cuando salían de una vivienda en el barrio Cedritos, y se recuperan en el Hospital Reina Sofía, fuera de peligro.
Según la versión oficial de la Policía, tres hombres que se movilizaban en un automóvil interceptaron a los activistas en la carrera 19 con calle 134 y les dispararon unas 19 veces antes de huir del lugar. Un detalle revelado por los investigadores, que ha despertado especial preocupación, tiene que ver con el hecho de que el vehículo desde el que se efectuaron los disparos habría salido del mismo conjunto residencial donde estaban las víctimas, apenas minutos antes del ataque.
Contexto: Atentado con disparos contra dos activistas venezolanos en Bogotá enciende alertas: sicarios salieron del mismo edificio que las víctimas
La hipótesis preliminar apunta a que los agresores conocían de cerca los movimientos de los activistas o incluso pudieron tener acceso a su entorno residencial. “El caso no da indicios de que haya sido un ataque con el fin de asesinarlos, sino más bien de enviar un mensaje”, señaló una fuente a El Tiempo. Las armas empleadas no eran de fuego convencional, sino armas traumáticas modificadas, un patrón atípico que refuerza la teoría de que se trató de un acto de intimidación o advertencia.
El atentado ha provocado alarma entre organizaciones de derechos humanos que acompañan a exiliados venezolanos en Colombia. Peche y Velásquez habían denunciado recientemente seguimientos, mensajes amenazantes y un clima de hostigamiento creciente, pese a haber solicitado refugio político en el país.
Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con su activismo o con presiones de redes vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, que en los últimos años se ha extendido más allá de las fronteras venezolanas para perseguir voces disidentes.
Aunque no se descarta ninguna línea, los indicios apuntan a que el atentado fue un mensaje directo contra dos figuras visibles de la sociedad civil venezolana, conocidas por su trabajo en derechos humanos, comunicación política y defensa de minorías.