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¿En segunda vuelven a ser jurados de votación los mismos de la primera vuelta en elecciones? Esto hay que saber

El link para consultar no está habilitado, porque no se realizará un nuevo sorteo. Así será la distribución.

  • La Registraduría recordó que en los puestos de votación no se puede usar el celular. FOTO: REGISTRADURÍA.
    La Registraduría recordó que en los puestos de votación no se puede usar el celular. FOTO: REGISTRADURÍA.
  • Así será el tarjetón para la segunda vuelta. FOTO: REGISTRADURÍA.
    Así será el tarjetón para la segunda vuelta. FOTO: REGISTRADURÍA.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, una jornada en la que los ciudadanos deberán escoger entre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.

De cara a los comicios, la Registraduría recordó que los ciudadanos que fueron designados como jurados de votación para la primera vuelta presidencial mantendrán esa misma responsabilidad en la segunda vuelta.

Esto significa que deberán presentarse en el mismo puesto y en la misma mesa donde prestaron servicio el pasado 31 de mayo.

Lea aquí: Primera vuelta: cuatro claves para entender cómo cambió el mapa político de Antioquia

La entidad señaló que la labor de los jurados es clave para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral, ya que son los encargados de atender las mesas de votación, verificar el desarrollo de la jornada y participar en el conteo inicial de los votos.

Además de reiterar las obligaciones de los jurados, la Registraduría dio a conocer el tarjetón que encontrarán los electores el día de las elecciones.

El documento contará con tres opciones: la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué; la encabezada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo; y la casilla de voto en blanco.

Así será el tarjetón para la segunda vuelta. FOTO: REGISTRADURÍA.
Así será el tarjetón para la segunda vuelta. FOTO: REGISTRADURÍA.

Las autoridades también recordaron que durante la jornada electoral estará prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario en el que permanecerán abiertas las urnas.

Lea también: Alerta por correo falso que cambia lugar de votación y otras movidas a tener en cuenta en segunda vuelta

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