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Oficial: Conmebol emitió dura sanción contra el DIM por desmanes en el partido contra Flamengo en el Atanasio

El partido entre Medellín y el club brasileño se jugó el 7 de mayo. Solo se disputaron 2 minutos.

  • Los futbolistas del cuadro rojo, así como los convocados por Leonardo Jardim en el elenco brasileño, salen de la cancha del Atanasio Girardot en medio de los desmanes del 7 de mayo pasado. Foto: Manuel Saldarriaga
    Los futbolistas del cuadro rojo, así como los convocados por Leonardo Jardim en el elenco brasileño, salen de la cancha del Atanasio Girardot en medio de los desmanes del 7 de mayo pasado. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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El DIM tendrá que pagar 116.288 dólares a Conmebol como sanción por los desmanes ocurridos en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot la noche del 7 de mayo, en el marco del partido entre el cuadro rojo y Flamengo de Brasil, válido por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo continental.

Así lo dio a conocer el ente rector del fútbol en el fallo emitido este jueves 21 de mayo por su comité disciplinario desde Paraguay. Además, el cuadro rojo perdió, vía escritorio, 0-3 el encuentro contra el elenco brasileño, que reclamó los puntos esa misma noche, una vez se comunicó la cancelación del partido.

Entre tanto, el Medellín, que tiene opciones claras de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores o disputar los playoffs a la misma instancia en la Copa Sudamericana, tendrá que jugar a puerta cerrada, sin público, los próximos cinco encuentros que dispute en condición de local.

Por su parte, la afición de Independiente Medellín no podrá asistir a cualquier estadio de Suramérica durante los próximos dos encuentros que dispute en condición de visitante.

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