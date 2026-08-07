¿Quién es DJ Gunn Lundemo, la amiga que recibió a Verónica Alcocer en Suecia?

La llegada de Verónica Alcocer a Suecia, en medio de la polémica desatada en Colombia por los audios divulgados por la revista Semana, dejó en evidencia una de las amistades más cercanas que la exprimera dama mantiene en ese país europeo.
Se trata de la DJ y productora sueca Gunn Lundemo. Según reportó el diario sueco Expressen y replicaron medios colombianos e internacionales, Lundemo estuvo entre las personas que recibieron a Alcocer en el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo.
De acuerdo con Expressen, cuando los periodistas preguntaron por el motivo de la visita de Alcocer a Suecia, fue la propia Lundemo quien respondió que la ex primera dama estaba visitando a “su mejor amiga”.
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