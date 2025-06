En las imágenes, alias Chipi aparece en las inmediaciones del lugar de los hechos a las 5:14 p. m., encontrándose con ‘Gabriela’ y el adolescente sicario. Luego se movilizan en un vehículo hacia el parque del barrio Modelia. A las 5:26 p. m., las cámaras los registran caminando juntos.

La Fiscalía cuenta no solo con estos registros, sino también con los testimonios de los capturados. Uno de los más reveladores ha sido el de alias Gabriela, quien declaró ante una fiscal delegada cómo conoció a alias Chipi en un bar del centro de Bogotá y cómo, antes del atentado, ya había hecho algunas “vueltas” para él.

Según su testimonio, él la contactaba para “llevar encargos” con la promesa de que no se expondría y recibiría dinero por su participación. En el caso puntual del 7 de junio, la oferta fue directa: “Si moría (Miguel Uribe), me pagaba diez millones. Si no se moría, me pagaba 600 o 700 mil pesos”, relató la joven.