Los gobiernos de Colombia y Venezuela ya definieron en dónde quedarán las ganancias de la empresa Monómeros (de nacionalidad colombo-venezolana). La reactivación de la petroquímica y la distribución de sus ganancias son parte de los acuerdos que entablaron ambos gobiernos de cara a la reactivación de las relaciones bilaterales entre los estados.

“Los recursos que ellos van a tener, Monómeros, se van a quedar en Colombia, no se los van a llevar para Venezuela, también esa fue la otra parte del acuerdo que no hemos dicho. Las ventas que tenga Monómeros, los dividendos, las ganancias, no se los van a llevar para Caracas, para Venezuela, se van a quedar aquí en Colombia, reinvirtiéndose”, afirmó el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti

El embajador también recordó que el Gobierno del expresidente de Colombia, Iván Duque, le había entregado la administración de Monómeros a los políticos opositores venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López.

“Monómeros era de los venezolanos, después unas personas decidieron que era de otros, de Guaidó y López, que son de la oposición, y aquí lo que hizo fue devolver otra vez a Monómeros al reconocer el Gobierno de Maduro”, afirmó Benedetti.

Finalmente, el embajador habló sobre los cargamentos que Colombia comenzó a recibir provenientes de Venezuela, el primero con 16.000 toneladas de urea.

“Estamos trayendo la urea más barata del mercado en el planeta tierra, para nuestros campesinos, eso va a tener un impacto muy fuerte en los insumos con lo que hacen la agroindustria los campesinos”, afirmó Benedetti.

Y reiteró: “Lo que logramos en ese tipo de negociaciones es que no se nos cobre el transporte, que nos dé a 600 dólares la tonelada, cuando está costando 730 o 930 dólares, de acuerdo a lo que fluctúe el mercado y eso es bastante importante lo que se está haciendo”.