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¿Los asesinó por no darle fuego para un cigarrillo? Lo que se sabe del triple crimen en Bogotá; responsable fue identificado

Por el hecho, cuatro personas de la producción fueron capturadas, quienes señalan que solo actuaron en defensa propia.

  • El responsable del crimen, que dejó tres personas fallecidas, incluyéndolo, ya fue identificado por las autoridades. FOTO: Imágenes tomadas de Citi TV.
    El responsable del crimen, que dejó tres personas fallecidas, incluyéndolo, ya fue identificado por las autoridades. FOTO: Imágenes tomadas de Citi TV.
  • Los mensajes posteados por cercanos de Nicolás Francisco Perdomo, una de las víctimas mortales, quien apenas tenía 18 años de edad. Imagen tomada de redes sociales.
    Los mensajes posteados por cercanos de Nicolás Francisco Perdomo, una de las víctimas mortales, quien apenas tenía 18 años de edad. Imagen tomada de redes sociales.
  • Mensajes sobre el trabajo y el rol que cumplía dentro de la producción Henry Alberto Benavides, conductor asesinado. Imagen tomada de redes sociales.
    Mensajes sobre el trabajo y el rol que cumplía dentro de la producción Henry Alberto Benavides, conductor asesinado. Imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Bogotá está consternada y sumida en la tristeza por el más reciente hecho violento que se registró este sábado 18 de abril en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la carrera 4 con calle 17 del barrio Santa Fe, donde, mientras se rodaba la serie de televisión Sin senos sí hay paraíso, un hombre asesinó a dos miembros de la producción con un arma cortopunzante.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, se trató de un hecho de intolerancia, en el que el presunto responsable, sin mediar palabra, atacó a uno de los conductores con un bisturí, hiriéndolo de muerte. Luego, varias de las personas que estaban allí salieron en defensa de la víctima, pero el victimario hirió a dos más.

“Lamentablemente, producto de esta riña, pierden la vida tres personas, entre ellas el agresor y dos víctimas”, sentenció el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Lea más: Tragedia en Bogotá: riña durante rodaje de una serie deja tres muertos y cuatro capturados

Sin embargo, y según información extraoficial aún sin confirmar, el señalado, quien al parecer llevaba un buen rato merodeando por la zona, habría llegado en medio del rodaje de la serie a pedir fuego para su cigarrillo; al recibir un no como respuesta, supuestamente procedió a atacar a su primera víctima por la espalda y el cuello, lo que desencadenó en dos decesos más, incluyendo el suyo.

Los mensajes posteados por cercanos de Nicolás Francisco Perdomo, una de las víctimas mortales, quien apenas tenía 18 años de edad. Imagen tomada de redes sociales.
Los mensajes posteados por cercanos de Nicolás Francisco Perdomo, una de las víctimas mortales, quien apenas tenía 18 años de edad. Imagen tomada de redes sociales.

Según fuentes consultadas por El Tiempo, el responsable de los homicidios fue identificado como Josué Cubillos Gaviria de 24 años de edad, quien al parecer tenía problemas mentales. Además, se confirmó que no era un habitante de calle, como se dijo inicialmente.

Una de las versiones que se desestimó es la de un intento de hurto a los integrantes de la producción, pues las autoridades fueron muy enfáticas en precisar que todo se trató de un acto de intolerancia.

Por otro lado, los investigadores buscan establecer la veracidad de un rumor que circula en la zona, el cual sugiere que uno de los miembros de la producción habría accionado un arma de fuego durante los momentos de pánico para tratar de detener la masacre.

Mensajes sobre el trabajo y el rol que cumplía dentro de la producción Henry Alberto Benavides, conductor asesinado. Imagen tomada de redes sociales.
Mensajes sobre el trabajo y el rol que cumplía dentro de la producción Henry Alberto Benavides, conductor asesinado. Imagen tomada de redes sociales.

Entre tanto, se analizarán los videos de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió la tragedia con el fin de esclarecer los hechos, no obstante, puede terminar siendo más complicado de lo que parece debido a que varias de las ya instaladas en ese sector habrían sido vandalizadas.

¿Quiénes son las víctimas del crimen?

Se ha establecido que los trabajadores del equipo audiovisual que perdieron la vida cumpliendo con su labor son Henry Alberto Benavides Cárdenas, un hombre de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de apenas 18 años.

Desde el momento que se reportó la tragedia, una imagen con un texto de luto circula incesantemente en apoyo a la producción: “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy”.

Este sentimiento fue capitalizado por la reconocida actriz Carolina Gaitán, estrella de la novela y recordada por sus papeles en producciones como ‘Rojo carmesí’ y ‘Las hermanitas Calle’.

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