Petro convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores: claves del encuentro de este martes

El presidente Gustavo Petro citó para este martes 13 de enero, a las 3:00 de la tarde, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que está conformado por expresidentes de la República y congresistas que integran la Comisión de Relaciones Internacionales en el Legislativo. Esta reunión tendrá como propósito evaluar el estado de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, así como revisar la coyuntura política en Venezuela tras la acción militar ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump que logró la captura del líder del régimen Nicolás Maduro.

Según el documento que se compartió sobre la agenda prevista, el mandatario encabezará la sesión y expondrá los principales temas de interés ante los miembros de la Comisión. Posteriormente, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio presentará un informe preliminar sobre las gestiones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a estos asuntos. Por último, se abrirá un espacio para que las personas que fueron invitadas a la sesión puedan exponer sus puntos de vista. “Los miembros de la Comisión tendrán la oportunidad de hacer comentarios y preguntas sobre la información presentada”.

También se especifica que en ese “momento se espera que los miembros expresen opiniones, planteen inquietudes y propongan recomendaciones, si fuera el caso, al tema presentado ante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores”, se lee en el documento. Relacionado: El impacto y la trastienda de la llamada entre Petro y Trump sobre narcotráfico y Venezuela, ¿qué sigue? Uno de los convocados es el expresidente Andrés Pastrana, quien desde ya manifestó que no podrá asistir al encuentro porque se encuentra fuera del país. En un documento firmado que compartió, presentó la excusa sobre su falta de asistencia: “Señor Presidente: La presente para excusar mi ausencia de la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por encontrarme fuera del país”. Y agregó que esta reunión “será, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”.

Este encuentro se está agendado para darse ad portas de una reunión pactada entre el mandatario colombiano y su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, que se llevará a cabo en la primera semana de febrero. Esta reunión se dará luego de una intensa escalada en las confrontaciones verbales que tuvieron ambos mandatarios. No obstante, una llamada que se dio el miércoles pasado habría sido el punto de encuentro entre ambos. En una rueda de prensa que se realizó al día siguiente, el presidente Donald Trump reconfirmó esta reunión con Petro, calificando el diálogo que tuvieron en esa llamada de “bueno”.