Prueba reina: revelan chats entre Zenaida y domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio

La Fiscalía sigue investigando la trágica muerte de dos menores de edad luego de ingerir unas frambuesas envenenadas con talio. En las últimas horas se dio a conocer lo que sería la prueba reina del caso. Los chats entre Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán Castro, con el domiciliario que entregó las frutas contaminadas con el peligroso químico serían una evidencia para mostrar ante las autoridades judiciales en contra de las señaladas por la muerte de las menores. Lea también: Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio? Los mensajes que fueron dados a conocer por Noticias RCN datan del 3 de abril cuando al parecer, Zenaida, amiga de la principal sospechosa por el fallecimiento de las niñas, recibe la notificación del domiciliario quien le indica que las frambuesas fueron recibidas. -Mujer: Buenas. -Domiciliario: Buenas noches, acabé de hacer la entrega. -Mujer: De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe. -Domiciliario: Tranquila, yo espero.

Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN

La conversación continuó al día siguiente, 4 de abril, cuando la persona que hizo la entrega preguntó nuevamente por el pago de su servicio.

-Domiciliario: Buenos días, mi señora. Sigo esperando el pago por el domicilio.

-Mujer: Hola. Sí señor. No se preocupe que hoy lo hacemos. Esté tranquilo, que se lo prometí. Si algo, yo lo hago.

De acuerdo con la Fiscalía, al repartidor se le pagó una suma de $12.000 correspondiente a lo prometido por dejar las frambuesas en la residencia de las menores. Al hombre se le insistió para que dejara el encargo en ese lugar, pese a que ya había sido rechazado en un primer intento.

La entrega se había solicitado a través de una plataforma digital, por lo que esta no levantó sospechas. Al hombre, quien ya desde meses atrás había declarado ante la justicia, se le ofreció una propina para que las frutas llegaran a esa dirección. Según declaraciones que fueron conocidas en el mes de diciembre por el diario El Tiempo, el repartidor testificó ante la Fiscalía que fue “la del pelo rojo” quien le ofreció el dinero extra con el objetivo de que insistiera en la entrega del pedido. “La empleada de la fami­lia le ase­guró al domi­ci­lia­rio que la entrega no era para ese apar­ta­mento, pero el joven insis­tió en que era para Mar­tín, uno de los hijos del señor De Bedout”, le dijo en aquel entonces un investigador del caso al medio anteriormente citado. Siga leyendo: Se mueve el caso de las niñas muertas por talio: Juan de Bedout rindió versión y aparece carta de otro testigo El pago se hizo desde un consultorio veterinario y, al parecer, en la plataforma el pedido se hizo a nombre de Jeisson Rosas, quien supuestamente se desempeña como asesor espiritual y es cercano a Zulma Guzmán Castro; sin embargo, Vargas Pava fue quien hizo la entrega del paquete.

