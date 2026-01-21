x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Prueba reina: revelan chats entre Zenaida y domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio

La Fiscalía también reveló el pago que se le hizo al domiciliario quien tuvo que insistir para que las frambuesas fueran recibidas, pues en un primer intento las rechazaron.

  • Para la Fiscalía, Zulma Guzmán, la principal señalada por la muerte de dos niñas envenenadas con talio en unas frambuesas, habría contado con la presunta complicidad de Zenaida Vargas Pava, quien habría sido la mujer que coordinó la entrega con el domiciliario. Fotos: Colprensa, redes sociales y NoticiasRCN
    Para la Fiscalía, Zulma Guzmán, la principal señalada por la muerte de dos niñas envenenadas con talio en unas frambuesas, habría contado con la presunta complicidad de Zenaida Vargas Pava, quien habría sido la mujer que coordinó la entrega con el domiciliario. Fotos: Colprensa, redes sociales y NoticiasRCN
  • Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN
    Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN
  • Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN
    Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

La Fiscalía sigue investigando la trágica muerte de dos menores de edad luego de ingerir unas frambuesas envenenadas con talio. En las últimas horas se dio a conocer lo que sería la prueba reina del caso.

Los chats entre Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán Castro, con el domiciliario que entregó las frutas contaminadas con el peligroso químico serían una evidencia para mostrar ante las autoridades judiciales en contra de las señaladas por la muerte de las menores.

Lea también: Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio?

Los mensajes que fueron dados a conocer por Noticias RCN datan del 3 de abril cuando al parecer, Zenaida, amiga de la principal sospechosa por el fallecimiento de las niñas, recibe la notificación del domiciliario quien le indica que las frambuesas fueron recibidas.

-Mujer: Buenas.

-Domiciliario: Buenas noches, acabé de hacer la entrega.

-Mujer: De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe.

-Domiciliario: Tranquila, yo espero.

Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN
Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN

La conversación continuó al día siguiente, 4 de abril, cuando la persona que hizo la entrega preguntó nuevamente por el pago de su servicio.

-Domiciliario: Buenos días, mi señora. Sigo esperando el pago por el domicilio.

-Mujer: Hola. Sí señor. No se preocupe que hoy lo hacemos. Esté tranquilo, que se lo prometí. Si algo, yo lo hago.

Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN
Este fue el chat que presuntamente tuvo Zenaida Vargas Pava con el domiciliario. Foto: Captura Noticias RCN

De acuerdo con la Fiscalía, al repartidor se le pagó una suma de $12.000 correspondiente a lo prometido por dejar las frambuesas en la residencia de las menores. Al hombre se le insistió para que dejara el encargo en ese lugar, pese a que ya había sido rechazado en un primer intento.

La entrega se había solicitado a través de una plataforma digital, por lo que esta no levantó sospechas. Al hombre, quien ya desde meses atrás había declarado ante la justicia, se le ofreció una propina para que las frutas llegaran a esa dirección.

Según declaraciones que fueron conocidas en el mes de diciembre por el diario El Tiempo, el repartidor testificó ante la Fiscalía que fue “la del pelo rojo” quien le ofreció el dinero extra con el objetivo de que insistiera en la entrega del pedido.

“La empleada de la fami­lia le ase­guró al domi­ci­lia­rio que la entrega no era para ese apar­ta­mento, pero el joven insis­tió en que era para Mar­tín, uno de los hijos del señor De Bedout”, le dijo en aquel entonces un investigador del caso al medio anteriormente citado.

Siga leyendo: Se mueve el caso de las niñas muertas por talio: Juan de Bedout rindió versión y aparece carta de otro testigo

El pago se hizo desde un consultorio veterinario y, al parecer, en la plataforma el pedido se hizo a nombre de Jeisson Rosas, quien supuestamente se desempeña como asesor espiritual y es cercano a Zulma Guzmán Castro; sin embargo, Vargas Pava fue quien hizo la entrega del paquete.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué estos chats son clave en la investigación?
Porque confirmarían quién coordinó la entrega de las frambuesas y quién realizó el pago, elementos centrales para probar participación en el envenenamiento.
¿Quién entregó las frambuesas contaminadas?
Un domiciliario contratado por una plataforma digital, quien declaró que fue incentivado con una propina para insistir en la entrega.
¿Qué es el talio y por qué es tan peligroso?
Es un metal pesado altamente tóxico que puede causar la muerte incluso en dosis pequeñas.

Temas recomendados

Investigación
Fiscalía General de la Nación
Muerte
Menores de edad
menores
Fiscalía
Talio
Colombia
Bogotá
Zulma Guzmán
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida