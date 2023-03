Conductores de plataformas móviles protestarán este 15 de marzo, ¿qué exigen?

A través de un comunicado, conductores de aplicaciones móviles han anunciado que este 15 de marzo, se movilizarán de manera pacifica, con el fin de solicitar al Gobierno Nacional una nueva mesa de diálogo que permita dar continuidad al acercamiento que ya había iniciado semanas atrás.

En la misiva también señalaron que en los borradores entregados hasta el momento por el Ministerio de Transporte han sido desconocidas las mesas que ya habían sido adelantadas, en las que también participó la Superintendencia de Transporte y delegados de tal cartera.

“Nos desconcierta su actuar al emitir borradores y exhortar a las autoridades de Tránsito y Transporte, para que incremente sus controles en las diferentes ciudades, sanciones injustas, persiguiendo los conductores informales de aplicaciones”, señala el documento.

Así mismo, solicitaron que su labor no sea perseguida por parte de las autoridades y que la movilidad de pasajeros por medio de aplicación móviles no sea considerada un delito.

“Nuestro trabajo, aunque no esté regulado por el gobierno Nacional no es un delito y no merecemos tal persecución por parte de los agentes de tránsito en vía, merecemos poder disfrutar como lo dice la OIT y como lo firman los tratados internacionales suscritos por Colombia, de un trabajo estable, digno y decente” detalló el gremio.

Por esa razón, solicitaron que cesen las “persecuciones” por parte de la Policía Nacional y Secretarías de Movilidad en todo el país, mientras adelantan mesas de diálogo con delegados del Gobierno Nacional.

“Acudiendo al Art. 23 de nuestra Constitución Nacional que establece que: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Por medio del presente documento las presentamos en aras de establecer un espacio de diálogo”, sostienen.

El documento concluye con la solicitud por parte del gremio sobre la creación de un mecanismo de participación que permita a los ciudadanos, conductores y usuarios decidir sobre el futuro de las mismas, al igual que la continuidad del arrendamiento del vehículo con conductor, a través de plataformas digitales.

Lo anterior, hace parte de la deuda que aún tiene el gobierno con el gremio, según ellos, tras las reacciones que ha tenido el borrador del proyecto con el que el Ministerio de Transporte, dice que permitirá “velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios, garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la ley”.