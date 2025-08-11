x

El mensaje del médico que estuvo al frente de la atención de Miguel Uribe Turbay: “nunca lo olvidaré”

El reconocido neurocirujano Fernando Hakim le dedicó unas palabras al senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

  El neurocirujano Fernando Hakim estuvo al tanto de la evolución de Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 7 horas
El doctor Fernando Hakim estuvo al tanto de la salud del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay desde el momento del atentado el pasado 7 de junio. Tras el fallecimiento del político del Centro Democrático, le ha dedicado unas palabras.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde describió y despidió al político de 39 años que llevaba dos meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Desde esas mismas plataformas digitales, el especialista estuvo generando noticias positivas que en algún momento hicieron pensar en un milagro, sin embargo, en la madrugada del lunes 11 de agosto, la clínica confirmó la muerte del senador.

Lea también: ATENCIÓN: Murió asesinado el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses de luchar por su vida

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único”, posteó el neurocirujano. “Nunca lo olvidaré”, concluyó el jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá.

Fernando Hakim, el neurocirujano de Miguel Uribe

El doctor Hakim tiene más de 30 años de experiencia y fue el encargado de liderar las cirugías que mantuvieron con vida al senador y precandidato presidencial.

Una vez ocurrido el atentado en el barrio Modelia en Bogotá, el neurocirujano le realizó a Uribe Turbay una craniectomía descompresiva, un procedimiento que consiste en retirarle una porción del cráneo para reducir la presión intracraneal y dar más espacio al cerebro. Se utiliza principalmente en casos de traumatismos craneoencefálicos graves.

InfogrÃ¡fico
El mensaje del médico que estuvo al frente de la atención de Miguel Uribe Turbay: “nunca lo olvidaré”

Este procedimiento fue necesario luego de que varios de los disparos fueran dirigidos al cráneo del precandidato presidencial mientras daba un discurso en plena plaza pública.

Sigan leyendo: A casi dos meses del atentado, neurocirujano de Miguel Uribe Turbay publicó contundente mensaje

El doctor Hakim estuvo recibiendo mensajes por parte de la familia y seguidores del congresista e inclusive, a través de sus redes también aprovechaba cada instante para dar palabras alentadoras sobre Uribe Turbay, no solo desde la ciencia, sino manteniendo una fe y una devoción religiosa que parecía dar a entender que todo podría mejorar.

“Si crees que estás derrotado, lo estás. (...) La batalla de la vida no siempre va al hombre más fuerte o más rápido. Tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que puede ganar”, fue el mensaje que posteó hace una semana, que tuvo respuesta de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay y quien estuvo informando sobre el estado de salud del precandidato.

Utilidad para la vida