Docente y geóloga de la U. Nacional murió tras ser atacada por enjambre de abejas; en su rostro recibió más de 200 picaduras

Más de 200 picaduras de abejas acabaron con la vida de la geóloga de la Universidad Nacional Andrea del Pilar Fandiño Palacios, quien murió tras ser atacada por un enjambre durante una salida de campo, la semana pasada, en zona rural del municipio de Ortega, en el departamento del Tolima.
La joven, de 30 años, estaba visitando la vereda Maquito del municipio junto a otros docentes cuando fueron atacados por un enjambre de abejas que solo en su rostro le dejaron más de 200 picaduras. La docente fue trasladada al hospital San José de Ortega, donde recibió atención inmediata.