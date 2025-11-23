x

A la cárcel profesor de primaria señalado de abusar sexualmente a cinco niños en Amazonas

Los niños, entre los 6 y 9 años de edad, dieron a conocer la grave situación en medio de una jornada escolar de prevención de delitos sexuales.

  • Un profesor de primaria de un colegio de Leticia (Amazonas) es señalado de abusar sexualmente de varios de sus estudiantes menores de edad. FOTO: FISCALÍA
    Un profesor de primaria de un colegio de Leticia (Amazonas) es señalado de abusar sexualmente de varios de sus estudiantes menores de edad. FOTO: FISCALÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación envió a prisión a un profesor de primaria de una institución educativa de Leticia, en Amazonas, señalado de abusar sexualmente de cinco niños donde trabajaba.

Las víctimas son cuatro niñas y un niño entre los 6 y 9 años, quienes estaban bajo la autoridad directa del docente en el entorno escolar.

Los relatos recogidos indican que, de manera sistemática, el hombre identificado como Carlos Alberto López Simonds, habría aprovechado su posición de poder y cercanía con los menores para realizar actos contra los estudiantes durante el pasado mes de septiembre y octubre.

Las agresiones fueron puestas en conocimiento de las autoridades por los propios niños durante una jornada de prevención de delitos sexuales que había sido organizada por el propio centro educativo.

Tras las denuncias y las actividades de policía judicial, servidores del CTI y de la Policía Nacional procedieron a la captura de López Simonds.

Entérese: Cinco en un día: inadmitieron a más extranjeros en el José María Córdova por riesgo de explotación sexual en Medellín

Posteriormente, una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) lo presentó ante un juez de control de garantías e inmediatamente le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

A pesar del material probatorio y la magnitud de los hechos que se le atribuyen, el procesado decidió no aceptar los cargos en su contra durante la audiencia.

Sin embargo, el juez determinó que el profesor representa un peligro para las víctimas y para el desarrollo del proceso judicial, por lo que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Puede leer: El 24% de llamadas al 123 por violencias sexuales contra menores de edad en Medellín es por hechos en transporte y espacio público

Temas recomendados

Educación
Cárceles
Abuso sexual
Policía
captura
colegios
niños
Menores de edad
Delito sexual
Fiscalía
Colombia
Amazonas
