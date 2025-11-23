A la cárcel profesor de primaria señalado de abusar sexualmente a cinco niños en Amazonas

La Fiscalía General de la Nación envió a prisión a un profesor de primaria de una institución educativa de Leticia, en Amazonas, señalado de abusar sexualmente de cinco niños donde trabajaba.
Las víctimas son cuatro niñas y un niño entre los 6 y 9 años, quienes estaban bajo la autoridad directa del docente en el entorno escolar.
Los relatos recogidos indican que, de manera sistemática, el hombre identificado como Carlos Alberto López Simonds, habría aprovechado su posición de poder y cercanía con los menores para realizar actos contra los estudiantes durante el pasado mes de septiembre y octubre.