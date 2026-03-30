Procuraduría suspendió contratos de vigilancia por $192.419 millones en el Sena: esto respondieron desde la entidad

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) estaría enfrentando cuestionamientos por una serie de presuntas irregularidades en un proceso de contratación masivo para sus servicios de vigilancia y seguridad privada. Esta licitación, que involucra recursos superiores a los 192.419 mil millones de pesos, ha despertado las alarmas de los entes de control y de diversas empresas del sector que han seguido de cerca cada paso del proceso. Según reportó la Unidad Investigativa de El Tiempo, lo que debía ser una adjudicación transparente el pasado viernes terminó convirtiéndose en un escenario de incertidumbre tras una intervención de última hora por parte de la Procuraduría General de la Nación. Puede leer: Gobierno Petro entregó $31 billones en contratos a dedo con cabildos, resguardos y juntas comunales, ¿qué dicen los entes de control? De acuerdo con la información consignada en la plataforma de contratación estatal del Secop, el cronograma oficial indicaba que los ganadores de la millonaria licitación debían anunciarse al cierre de la semana pasada. No obstante, el proceso se vio interrumpido por un oficio con el sello de “Advertencia-Urgente” emitido por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

¿Qué se establece en el oficio?

Este documento, publicado por el medio de comunicación y enviado directamente al director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, provocó el aplazamiento inmediato de la adjudicación en al menos cuatro de las cinco zonas en disputa, las cuales representan una inversión cercana a los 152 mil millones de pesos. Es más, el procurador Marcio Melgosa, encargado de la vigilancia preventiva, señaló en el oficio que el Sena habría estructurado requisitos técnicos que se alejan de los marcos legales vigentes. Entérese: “Nos están cascando, toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo”: chat filtrado enciende nuevas alertas por millonarios contratos del Sena En el informe se advierte sobre la existencia de perfiles con exigencias acumulativas y altamente específicas que resultan desproporcionadas para el objeto del contrato. Para muchos de los interesados en el proceso, estas condiciones técnicas no son más que los denominados “pliegos sastre”, diseñados para favorecer a un grupo reducido de empresas que son las únicas capaces de cumplir con tales requerimientos. A pesar de la advertencia del ente de control, empresas del sector confirmaron que fueron citadas para que este lunes y martes se retomaran las audiencias del proceso. La decisión del Sena sobre si adjudica o suspende definitivamente los contratos se conocerá en las próximas horas.

Los pliegos y las zonas del proceso

Esta supuesta restricción en las condiciones de participación ya ha mostrado sus efectos en la práctica. La Procuraduría aseguró que la complejidad y rigidez de los pliegos incidió directamente en la baja concurrencia de oferentes, una situación que se hizo crítica en las zonas 3 y 4 del proceso. Mientras que en la zona 3 solo se presentaron dos proponentes, en la zona 4 la oferta se redujo a un único interesado. A pesar de que en la zona 1 se intentó flexibilizar los requisitos, el ente de control sostiene que las condiciones actuales podrían seguir siendo restrictivas. Finalmente, el documento preventivo subraya que la delegación de funciones del gasto a cada regional, no exonera al director general de su responsabilidad ante posibles irregularidades administrativas o legales.

El pronunciamiento del Sena

Sobre esto, el Sena ya se pronunció a través de un comunicado en el que aseguró que “la entidad ha solicitado de manera directa el acompañamiento de los organismos de control desde el 19 de marzo –Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación– en el proceso de licitación pública para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en sus regionales, como garantía de transparencia y control institucional”. En su pronunciamiento, la entidad también señaló que “todas las observaciones recibidas han sido debidamente tramitadas, analizadas y respondidas conforme a los procedimientos establecidos”, en el marco de las audiencias públicas adelantadas dentro del proceso. De igual forma, el Sena reveló que durante una de estas jornadas “se evidenció una presunta suplantación del director (e) de la Regional Sucre en el espacio virtual”, situación que, según indicó, “fue identificada oportunamente y puesta en conocimiento para las verificaciones correspondientes”.

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