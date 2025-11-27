Procuraduría suspendió al general Huertas y Wilmar Mejía, del DNI, por presuntos vínculos con disidencias

La Procuraduría General suspendió de manera provisional al general Miguel Huertas y al director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, dentro de la investigación por sus posibles vínculos con las disidencias al mando de alias Calarcá.

Puede leer: Defensoría pidió suspender de sus cargos a presuntos implicados en infiltración de las disidencias de “Calarcá”

La Sala Disciplinaria tomó la decisión con el objetivo de impedir que su permanencia en los cargos pueda influir, alterar o entorpecer la recolección de pruebas dentro del expediente.

El Ministerio Público indaga, entre otros aspectos revelados por los medios, si Huertas y Mejía habrían entregado información reservada sobre movimientos de tropas y operaciones contra esas estructuras en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, favoreciendo así a los grupos armados ilegales.

De igual forma, el ente de control busca determinar si los dos funcionarios ofrecieron orientación o apoyo a integrantes de esas organizaciones para estructurar empresas de seguridad privada que, en la práctica, servirían como fachada para legalizar el porte de armas y preparar su eventual permanencia en un escenario de ruptura del proceso de diálogo con el Gobierno.