Procuraduría ya apeló y pidió tumbar la condena al expresidente Uribe: “no hubo observación objetiva de las pruebas”

El procurador Bladimir Cuadro –el delegado del Ministerio Público en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe– ya radicó los argumentos que componen su apelación al fallo. Es un documento de 81 páginas en las que alega por qué el líder natural del Centro Democrático debe ser absuelto en la segunda instancia.
El delegado de la Procuraduría advierte que la sentencia de la jueza Sandra Liliana Heredia –que está en firme desde este 1 de agosto–tiene vacíos de valoración y en la evaluación de las pruebas que llevaron las partes en la etapa de juicio.
“Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, apuntó Cuadro en la apelación que será enviada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.