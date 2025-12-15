Procuraduría se opone a enviar a la cárcel a Nicolás Petro, ¿por qué?

El delegado de la Procuraduría, Henry Francisco Bustos, rechazó que se enviara a la cárcel al hijo mayor del Presidente mientras continúa el proceso penal. La Fiscalía le había imputado a Petro Burgos los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Además, Bustos sostuvo que la fiscal Lucy Laborde incurrió en imprecisiones al momento en que le imputó los cargos a Nicolás Petro.
Este proceso legal se desarrolla por hechos relacionados con corrupción e irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), en los que el hijo del mandatario tendría participación.