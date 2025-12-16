Procuraduría abre investigación contra Isabel Zuleta tras denuncias por presuntas órdenes a generales del Ejército y la Policía

Luego de que se conocieran las revelaciones que expuso la Revista Semana este domingo pasado, en las que ocho generales señalaron de forma anónima a la congresista del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta de estar interfiriendo en operaciones militares, se conoció que la Procuraduría habría instaurado una investigación disciplinaria en su contra. Lo confirmó el propio registrador Gregorio Eljach, quien aseguró que “la información pública de la revista sirvió de base para abrir investigación contra esa congresista y otras personas que se mencionan allí; ya está abierta a nivel disciplinario”. En contexto: Generales de Ejército y Policía denuncian presiones de Isabel Zuleta para detener operaciones contra estructuras de narcos y minería ilegal Además, se le preguntó si esto tenía algo que ver con el tema del ‘tarimazo’ en la Alpujarra de Medellín, a lo que el procurador contestó que en principio no, porque solo se cuenta con la información abierta, “pero de pronto hay alguna conexión que la determinará quien lleve la investigación” y reiteró que “las pruebas iniciales de calidad focal, ejercicio de las funciones, lo que se necesita para poder iniciar es de información pública”.

Lo que se sabe del caso

Las denuncias fueron conocidas y reveladas por la revista Semana. Allí, los oficiales aseguraron haber recibido llamadas de la senadora Zuleta, su hermana Lina Zuleta y asesores cercanos como Johan Edisson Giraldo para frenar combates y operativos en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.

Uno de los episodios más críticos denunciados ocurrió el 17 de julio de 2023, en Ituango, el municipio natal de la senadora. Mientras tropas del Ejército se enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, Zuleta se comunicó con un oficial para pedir que el combate se detuviera, argumentando que las tropas estaban atacando a “mineros”. “Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, le dijo uno de los oficiales del Ejército al medio citado. En otras noticias: Isabel Zuleta, ¿del “tarimazo” a pedir que no capturaran a alias Yordi, presunto cabecilla de La Terraza? Sin embargo, este no es el único escándalo que enfrenta Zuleta durante esta semana. Ayer se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inadmitió una denuncia contra la senadora del Pacto Histórico que pedía investigar a la congresista por interferencia para evitar captura de capos del “tarimazo”. Sin embargo, un magistrado dejó un salvamento de voto en el que consideró que existían elementos suficientes para iniciar una investigación preliminar.

El magistrado Misael Rodríguez se apartó del criterio mayoritario y en su salvamento señaló que el contenido de la denuncia permitía identificar con claridad a la persona señalada y los hechos atribuidos, al punto de habilitar la intervención de la administración de justicia. En ese sentido, afirmó que la denuncia permite a la “autoridad pública extraer un señalamiento concreto, determinado y con la precisión que se requiere para iniciar, al menos, una investigación preliminar”. Lea también: Así empoderó Petro a Zuleta para negociar con criminales Zuleta, justamente, ha sido una de las mediadoras del Gobierno en los espacios de diálogo sociojurídicos orientados al sometimiento de estructuras criminales en Medellín, varias de ellas señaladas por las autoridades de tener vínculos con el narcotráfico.

