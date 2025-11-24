Procuraduría abrió investigación a general del Ejército y a directivo de la DNI tras escándalo por presunta alianza con disidencias de las Farc

Tras el escándalo que dejó al descubierto una presunta alianza entre el actual jefe del Comando de Personal del Ejército y un alto directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de las Farc, se conoció que la Procuraduría inició una investigación contra ambos.
Se trata de una investigación disciplinaria contra el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de DNI, luego de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunta relación con el grupo armado ilegal para conformar empresas fachada de seguridad privada y entregar información sensible sobre operaciones militares.
El ente de control anunció que investigará si Huertas y Mejía “apoyaron y orientaron a miembros de dichas organizaciones para que organizaran empresas de seguridad privada que les permitieran legalizar el porte de armas y prepararse para una eventual finalización de diálogos con el Gobierno”.
En contexto: Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año?
Esto se conoce luego de que Noticias Caracol revelara explosivas evidencias sobre una serie de correos electrónicos, conversaciones de chat y archivos digitales recuperados de dispositivos electrónicos incautados a las disidencias de las Farc.
La Fiscalía General de la Nación tendría en su poder este material probatorio desde hace más de un año.
El escándalo surgió tras el análisis de los elementos decomisados el pasado 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia. En esa fecha, una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en un retén militar mientras transportaba a siete jefes de las disidencias del Estado Mayor Central.