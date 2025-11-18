Procuraduría abre cinco indagaciones por muerte de menores en operaciones militares a disidencias y evalúa cumplimiento del DIH

La Procuraduría General de la Nación informó este martes que abrió de oficio cinco indagaciones preliminares para esclarecer por qué murieron al menos quince menores de edad en recientes operaciones militares contra estructuras criminales en distintas regiones del país, qué ocurrió en el desarrollo de estos operativos, quiénes participaron en ellos, dónde se ejecutaron y bajo qué condiciones se aplicarán los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
