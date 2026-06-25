Procuraduría investiga a Iván Velásquez y Danilo Rueda por presunto favorecimiento al Clan del Golfo y “depuración” en las Fuerzas Militares

Luego de la revelación de Noticias Caracol de los audios en los que se habla de una “depuración” en la Policía, así como de ceses al fuego “bajo cuerda” y en favor del Clan del Golfo, la Procuraduría abrió indagación contra el exalto comisionado de Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la DNI, Jorge Lemus; y Ricardo Rosanía, jefe de contrainteligencia.

En las revelaciones se habla de un paquete de promesas del gobierno Petro al clan del Golfo para integrarlo a las conversaciones de la “paz total”. Estas incluyeron despedir a los oficiales de inteligencia que los investigaban, suspender los bombardeos en su contra y frenar los pedidos de extradición para sus cabecillas.

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En una de las grabaciones se escucha al entonces alto comisionado Rueda conversar con el vocero político del grupo criminal, alias Bruno o Jerónimo. ¿La fecha? 2 de septiembre del 2022, menos de un mes después de la llegada de Petro.

Para ganarse la confianza del interlocutor, Rueda le dijo a “Bruno” que con otros grupos habían obtenido preacuerdos, como prueba de que el proceso era serio.

“¿En otra región qué logramos? Usted controla hasta acá, juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”.

“Incluido el Ejército y la Policía”, complementó “Bruno”. “

Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. “Entonces juguemos a los congelados”, recalcó el comisionado. “Bruno” le pidió al Gobierno, como gesto de paz, que sacara a los grupos especiales infiltrados en su área de operaciones. “En eso se está trabajando”, le contestó Rueda.

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