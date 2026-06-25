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Procuraduría investiga a Iván Velásquez y Danilo Rueda por presunto favorecimiento al Clan del Golfo y “depuración” en las Fuerzas Militares

Los audios que mencionan acuerdos “bajo cuerda” con el Clan del Golfo ya tienen consecuencias. La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios del gobierno Petro.

  • La Procuraduría se encarga de investigar a funcionarios públicos. Foto: Cristian Bayona-Colprensa
    La Procuraduría se encarga de investigar a funcionarios públicos. Foto: Cristian Bayona-Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de la revelación de Noticias Caracol de los audios en los que se habla de una “depuración” en la Policía, así como de ceses al fuego “bajo cuerda” y en favor del Clan del Golfo, la Procuraduría abrió indagación contra el exalto comisionado de Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la DNI, Jorge Lemus; y Ricardo Rosanía, jefe de contrainteligencia.

En las revelaciones se habla de un paquete de promesas del gobierno Petro al clan del Golfo para integrarlo a las conversaciones de la “paz total”. Estas incluyeron despedir a los oficiales de inteligencia que los investigaban, suspender los bombardeos en su contra y frenar los pedidos de extradición para sus cabecillas.

Entérese: ¿Sacaron a oficiales para no ‘entorpecer’ negociación de paz con el Clan del Golfo?

En una de las grabaciones se escucha al entonces alto comisionado Rueda conversar con el vocero político del grupo criminal, alias Bruno o Jerónimo. ¿La fecha? 2 de septiembre del 2022, menos de un mes después de la llegada de Petro.

Para ganarse la confianza del interlocutor, Rueda le dijo a “Bruno” que con otros grupos habían obtenido preacuerdos, como prueba de que el proceso era serio.

“¿En otra región qué logramos? Usted controla hasta acá, juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”.

“Incluido el Ejército y la Policía”, complementó “Bruno”. “

Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. “Entonces juguemos a los congelados”, recalcó el comisionado. “Bruno” le pidió al Gobierno, como gesto de paz, que sacara a los grupos especiales infiltrados en su área de operaciones. “En eso se está trabajando”, le contestó Rueda.

Amplíe la noticia: El pacto de “los congelados”: ¿gabelas al Clan del Golfo lo hicieron crecer en el país?

Las medidas de la Procuraduría

Ahora bien, la Procuraduría decretó varias pruebas. Uno, solicitó al Ministerio de Defensa, la Consejería de Paz y la DNI que remitan una certificación acerca de las personas que encabezaron las entidades desde agosto de 2022 hasta la fecha.

Dos, pidió a Noticias Caracol que remitan copia de sus informes publicados, así como las respuestas o aclaraciones de las personas citadas en el informe; eso sí, respetando la reserva periodística de fuentes.

Tres, solicitó a la Consejería de Paz que remita un informe ejecutivo relacionado con los procesos de negociación que se hayan adelantado con el clan del Golfo entre 2022 y 2026. Este debe incluir los acuerdos logrados formalmente y la identificación de los negociadores reconocidos.

Cuatro, requirió al MinDefensa un informe de los bombardeos realizados a ese grupo durante el gobierno Petro, así como requerimientos por parte de la Consejería acerca de posibles compromisos adquiridos con ese grupo armado.

Cinco, requirió a la Fiscalía remitir copia de las veces en las que el Gobierno solicitó levantamiento de órdenes de captura contra cabecillas del clan del Golfo, entre otras medidas como citar a declaración juramentada al general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía.

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Siga leyendo: Así fue polémica reunión del director de DNI con confeso narco para que impulsara un proyecto de ley

Preguntas y respuestas

¿Quiénes son los funcionarios indagados por los audios del Clan del Golfo?
Los investigados son el exministro de Defensa Iván Velásquez, el excomisionado de Paz Danilo Rueda, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus, y el jefe de contrainteligencia Ricardo Rosanía.
¿Qué beneficios se le habrían ofrecido al Clan del Golfo?
Según las grabaciones, se negoció una ”depuración” de la Policía para retirar investigadores, la suspensión de bombardeos de las Fuerzas Militares, el congelamiento de operaciones y el freno a los trámites de extradición de sus cabecillas.
¿Qué era el pacto de “los congelados” en la Paz Total?
Era una estrategia clandestina mencionada por Danilo Rueda para paralizar las acciones de combate del Ejército y la Policía en las zonas de control del Clan del Golfo, violando el orden constitucional de la Fuerza Pública.

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