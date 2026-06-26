Cronología: así el Gobierno Petro se acercó al Clan del Golfo para darle ‘gabelas’ hasta suspender traslado de sus miembros

Esta semana, el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro suspendió el traslado de integrantes del clan del Golfo a una zona de ubicación temporal en Tierralta, Córdoba, tras conocerse que el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, habría negociado con emisarios del grupo armado una serie de beneficios para esa organización criminal antes de que comenzaran los diálogos. Pero este no es el primer altibajo que presenta aquella mesa: el proceso ha sido interrumpido varias veces, y con el tiempo contado para la administración actual parece que solo quedará sobre la mesa la oferta que hizo el presidente electo Abelardo De la Espriella: “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”. Lo cierto es que mientras la opinión pública y expertos debaten si aquel ultimátum dará resultados, recorrer la historia del acercamiento del Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo da algunas pistas de cómo funciona el grupo, qué falló y qué buscan.

Fase acercamientos: desde agosto 2022

Tras jurar ante el Congreso, el presidente Gustavo Petro no desaprovechó ninguno de los primeros meses de su mandato. En agosto de 2022, mismo mes de la posesión, empezó a tantear la voluntad del Clan del Golfo (también conocido equivocadamente, pues no tienen caracter político, como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) para iniciar un proceso de paz. Aquella voluntad parecía plausible y posible. El 2 de agosto, cinco días antes de la posesión, se conoció una carta en la que el extraditado “Otoniel” pidió a las Autodefensas Gaitanistas un cese de hostilidades contra los miembros de la fuerza pública que venían siendo atacados con el denominado plan pistola. En su comunicación también se refirió a un eventual proceso de paz. Le puede interesar: De la Espriella ganó la elección más apretada y la de más alta participación: cinco datos clave de la segunda vuelta “Su llamamiento a la paz nos une como colombianos y nos llena de esperanza con el futuro para nuestra patria, muchas gracias señor presidente por ese mandato y desde prisión soy un apóstol más para alcanzar esa noble causa”, le había comunicado “Otoniel” a Petro. Luego, el 20 de ese mes, desde una tarima en Bolívar, el entonces recién electo presidente Petro dijo: “Invito a quienes integran las llamadas autodefensas para iniciar un camino similar y conjuntamente entregar esta región (Magdalena Medio) a la paz y la vida de sus propios integrantes, si son menores de edad, a la sociedad, si son mayores de edad, a la existencia pacífica en el territorio y en cualquier lugar del país”.

Primer cese al fuego con el Clan del Golfo: diciembre de 2022 a marzo de 2023

El primer anuncio de cese al fuego con el Clan del Golfo llegó el 31 de diciembre de 2022. Aquel acuerdo también incluía a la guerrilla del ELN, así como con las disidencias de las Farc y otros grupos armados. El cese, dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, comenzaría a operar desde este primero de enero de 2023 hasta el 30 de junio. Es decir, duraría seis meses. “(El cese será) prorrogable según los avances de las negociaciones. La Paz Total será una realidad (...) Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz”, manifestó el mandatario. En su momento, el presidente Petro calificó el cese bilateral con los cinco grupos armados como “un acto audaz” y advirtió que obligaría a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. “Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año”, concluyó el presidente. Pero el acuerdo no llegó a junio.

Congelamiento de acercamientos: desde abril 2023 hasta diciembre de 2024

El 19 de marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció que se suspendía el cese al fuego con el Clan del Golfo luego de que las autoridades reportaran la quema de seis vehículos en el Bajo Cauca antioqueño, en medio del paro minero.

Ese mismo día, por medio de su cuenta de X afirmó: “He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares (...) La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”. Pero, ¿qué sucedió exactamente? El mismo día del anuncio del mandatario, 4 vehículos de carga y 2 buses de transporte público fueron quemados en la Troncal de Occidente, entre los municipios de Valdivia y Caucasia, donde sujetos abordaron a los conductores para que se detuvieran y, tras intimidarlos, iniciaron la destrucción de los automotores. En su momento se señaló como responsable a José Miguel Demoya, alias Chirimoya, miembro del Clan del Golfo que también sería responsable de actos para “amedrentar y atentar” contra la vida de los líderes políticos de la región. En ese momento, la narcobanda también envió una carta a Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, en la que expresó que ven con sorpresa las declaraciones de los funcionarios y que siempre han mantenido la voluntad de paz con el gobierno, culpando de los desmanes y el vandalismo al ELN y las disidencias de las Farc. Mientras tanto, Federico Gutiérrez reclamaba que “nunca hubo cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo”, y que durante esos meses el único que se había quedado quieto había sido el Estado.

Volver a tantear el terreno: desde febrero de 2025 hasta julio del mismo año

El panorama para 2025 era este: de los 12 diálogos para desescalar el conflicto que la Casa de Nariño le había prometido a Colombia quedaban cinco activos, tres suspendidos, dos inactivos y dos en fase de acercamientos, de acuerdo con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (Occp). En el caso del Clan, en febrero de 2025 hubo reunión exploratoria para reanudar los diálogos entre la cúpula del cartel y Álvaro Jiménez, el delegado del Gobierno, pero el acercamiento se congeló el 5 de mayo, cuando la Policía mató al cabecilla “Chirimoya” en Córdoba. En venganza, el Clan asesinó a 18 policías en un plan pistola.

Las negociaciones en Catar

Aquella disputa se concilio hasta agosto, cuando el Gobierno anunció que se retomarían las negociaciones de paz con la estructura armada. Sin embargo, la sede de los diálogos sería Catar, no Colombia. Entre los beneficios por aceptar continuar con la Paz Total se encontraba la suspensión de órdenes de captura contra los negociadores y las cabezas de la organización. Abimael Coneo Martínez, Jovany de Jesús Marín Zapata y Wilton Martínez Blandón figuraron en los acuerdos preliminares de la mesa de diálogos sociojurídicos como “voceros no pertenecientes del EGC” (Ejército Gaitanista de Colombia, como también se denomina al Clan). Como resultado de aquellas mesas, las partes acordaron crear zonas de ubicación temporal de combatientes en los municipios de Unguía y Belén de Bajirá (Chocó), y en Tierralta (Córdoba), que empezarían a funcionar el 1° de marzo del 2026. Para lograrlo, el Gobierno le solicitó a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura a integrantes del Clan, para facilitar su tránsito a estos territorios. Sin embargo, el ente acusador negó la petición, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.

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