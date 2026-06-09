Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Metro de Bogotá llega al 78,69 % de avance y entra en una fase clave de construcción, según el alcalde

La Alcaldía de Bogotá informó que la Primera Línea del Metro registra un avance del 78,69 % al 31 de mayo de 2026, con más de 15 kilómetros de viaducto construidos y 6.700 metros de vías férreas instaladas.

  • El viaducto de la obra ya supera los 15 kilómetros construidos en distintos frentes activos. FOTO: X: @CarlosFGalan
    El viaducto de la obra ya supera los 15 kilómetros construidos en distintos frentes activos. FOTO: X: @CarlosFGalan
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
bookmark

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa avanzando, de acuerdo con el balance presentado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, el lunes 8 de junio.

Según el reporte oficial con corte al 31 de mayo, el proyecto alcanzó una ejecución del 78,69 %, mientras que la infraestructura elevada ya supera los 15 kilómetros construidos y acumula 6.700 metros de vías férreas instaladas. La entrega de la obra se mantiene programada para marzo de 2028.

Lea también: Metro de Bogotá inicia pruebas con pasajeros por primera vez en la ciudad: así avanzan los recorridos de la Línea 1

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario se refirió al estado del proyecto y destacó el progreso registrado durante la ejecución de las obras. “El Metro avanza. Como lo he dicho siempre: avanza no porque no tenga problemas —un proyecto de esta envergadura siempre los tiene—, sino porque los resolvemos día a día”, afirmó Galán.

Posteriormente, agregó: “Después de 84 años de espera, por fin se mueve el Metro de Bogotá”.

Lea más: Aerocivil mantiene cerrado el aeropuerto de Popayán por ceniza del volcán Puracé

Línea 2 del Metro conectará cuatro localidades de Bogotá

De manera paralela al desarrollo de la Primera Línea, la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía dieron a conocer detalles de la futura Línea 2, una obra que busca ampliar la red de transporte masivo de la capital mediante un corredor principalmente subterráneo.

El proyecto tendrá una longitud aproximada de 15,5 kilómetros y atravesará cuatro localidades de Bogotá: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Las autoridades estiman que cerca de 2,5 millones de personas se beneficiarán de esta nueva infraestructura, debido a la reducción en los tiempos de desplazamiento dentro de la ciudad.

Entre las características anunciadas para la Línea 2 se encuentran 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas, además de un tiempo estimado de recorrido de 20 minutos entre la estación 1 y la estación 11.

El proyecto estará integrado con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), contará con conexión a cinco troncales de TransMilenio y se articulará con la Primera Línea del Metro mediante el enlace entre la estación 16 de la Línea 1 y la estación 1 de la Línea 2.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, esta integración permitirá reducir los tiempos de viaje hasta en un 42 % para los usuarios del sistema.

Siga leyendo: Desmantelan red que atacaba a conductores de plataformas de transporte en Bogotá: creaban perfiles falsos para robarles

Proyecciones operativas y ambientales

La Línea 2 también contempla una flota de 25 trenes, cada uno con capacidad para transportar al menos 1.800 pasajeros. Los intervalos de espera previstos para los usuarios oscilarán entre 2 y 10 minutos, dependiendo de la operación del sistema.

En materia ambiental, las estimaciones de la Empresa Metro de Bogotá indican que durante el primer año de funcionamiento se dejarían de emitir alrededor de 87.000 toneladas de CO₂.

Mientras la Primera Línea se acerca a la fase final de construcción con horizonte de entrega en 2028, la Línea 2 continúa avanzando en su proceso de licitación y tiene prevista su inauguración para el año 2035, consolidando una nueva etapa en la expansión del sistema férreo de la capital colombiana.

Siga leyendo: Medellín recibe por cuarta vez el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, ¿qué significa?

Temas recomendados

Construcción
Primera Línea
avance
ejecución
Metro
Balance
Colombia
Bogotá
Carlos Fernando Galán
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos