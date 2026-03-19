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Primera imagen de la reseña de Karen Manrique tras su ingreso a prisión por caso UNGRD

La congresista fue registrada en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde quedó recluida en el pabellón nueve.

  • Karen Manrique fue reseñada tras su captura por posible corrupción. Foto: redes sociales.
    Karen Manrique fue reseñada tras su captura por posible corrupción. Foto: redes sociales.
hace 2 horas
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Se conoció la primera imagen de reseña de la representante a la Cámara Karen Manrique tras su ingreso al sistema carcelario, en medio de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La congresista ya fue registrada en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde quedó recluida en el pabellón 9, según lo dispuesto por las autoridades.

De manera paralela, el senador Wadith Manzur, también vinculado al proceso, está siendo trasladado desde el búnker de la Fiscalía hacia la Escuela de Carabineros de Bogotá, centro de reclusión asignado por el Inpec.

Ambos hacen parte de las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntas irregularidades en la UNGRD.

En desarrollo.

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