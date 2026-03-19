Panfleto en redes siembra miedo y provoca éxodo masivo en zona rural del norte de Antioquia

En Ituango, donde todavía hay gente que vive hasta a tres días de distancia desde el casco urbano, un panfleto digital sigue generando zozobra y ha causado desplazamientos forzados entre los habitantes de una zona rural que no es de las más alejadas.

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Se trata de la vereda El Cedral, que fue abandonada hace poco menos de dos semanas por 28 personas. El detonante de la situación fue la aparición de una especie de volante en redes sociales en el que supuestamente las disidencias de las Farc presentes en el área declaran objetivo militar a seis personas a las que acusan de ser auxiliadoras del Clan del Golfo –también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.

Según fuentes de la zona consultadas por EL COLOMBIANO, el episodio lamentable habría ocurrido unos pocos días antes del bombardeo contra el campamento del frente 18 de las Farc, el cual habrían perecido seis integrantes de esa organización al margen de la ley, incluido su máximo jefe alias “Ramiro”, en territorio de ese mismo municipio del norte de Antioquia.

La reacción inmediata fue la salida de seis personas nombradas en el escrito con sus familias, para un total de 28 personas entre las cuales se contaron menores de edad. La mayoría de esas víctimas han permanecido en el pueblo y recibieron apoyo de la Alcaldía con alimentos, más kits de cocina y de aseo, pero una de las familias siguió su tránsito al parecer hacia Medellín, según pudo constatar este periódico en medio del hermetismo que reina incluso en instancias oficiales de la localidad.

Aunque de manera simultánea ha habido análisis oficiales y extraoficiales que indicarían que el panfleto era apócrifo, subsiste el temor al retorno de parte de quienes protagonizaron el éxodo, pues hasta ahora no se conoce que el grupo armado mencionado como responsable de las presuntas intimidaciones haya hecho alguna aclaración al respecto.

Las dudas acerca de la autenticidad del panfleto se originan en que tiene una apariencia diferente de la que usualmente emplea el Frente 18 en esta parte del territorio para enviar sus mensajes a la comunidad, empezando por los colores.

“Este, por ejemplo, viene con una bandera amarilla, azul y roja, sabiendo que ellos normalmente sacan (los panfletos) en blanco y con marca de agua”, le dijo una persona del pueblo a este medio de comunicación.

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El Cedral es una vereda ubicada a unas dos horas en moto desde la zona central de Ituango, en dirección al municipio de Peque. Desde hace muchos años ha estado asediada por grupos armados, debido a su ubicación estratégica en el cerro de Paramillo, desde donde se tiene acceso al Chocó, Córdoba y el Bajo Cauca por lo cual hace parte de un corredor estratégico para el transporte de drogas y armas.