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Diosdado Cabello y su historia sin fin en el régimen venezolano, ¿qué pasará con él?

Con la salida de figuras como Vladimir Padrino López y la captura de Alex Saab, el poder en Venezuela sigue reconfigurándose. Sin embargo, hay un nombre que permanece: Diosdado Cabello. ¿Qué viene para él?

  • Diosdado Cabello actualmente se sigue desempeñando como ministro del Interior en Venezuela. Foto: AFP.
    Diosdado Cabello actualmente se sigue desempeñando como ministro del Interior en Venezuela. Foto: AFP.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 4 horas
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Toda transición debería venir acompañada de cambios determinantes. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, los virajes que ha tenido el régimen venezolano, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, han sido significativos. No han sido uno ni dos. Desde la destitución de Vladimir Padrino López hasta la captura de Alex Saab, así ha comenzado a reconfigurarse este nuevo mapa del poder político en el vecino país.

Pero no todo está resuelto. Hay un nombre, un rostro, una figura que aún permanece: Diosdado Cabello, quien continúa con una recompensa de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos. ¿Qué viene para el alto alfil?

Tan solo horas después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara cambios importantes en su gabinete —los cuales, en una primera lectura, pueden interpretarse como un gesto de alineación con la administración de Donald Trump—, aún se percibe un obstáculo relevante en sus movimientos: la salida de Diosdado Cabello.

Para la administración de Trump, la cooperación con Rodríguez es clave. De hecho, el mandatario estadounidense destacó en su momento que “desde esa operación (la captura de Maduro), hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo con nosotros”.

La recompensa de 25 millones de dólares

Estados Unidos designó en enero de 2025 a Diosdado Cabello —el poderoso ministro del Interior— y le fijó una recompensa de 25 millones de dólares tras señalarlo como uno de los miembros del cartel de los Soles.

Cabello, quien desde los años 90, con la llegada al poder de Hugo Chávez, ha sido uno de los dirigentes más leales del chavismo en Venezuela y cuenta con una trayectoria extensa y una figura de gran poder. Ha sido presidente de la Asamblea Nacional en distintos periodos y actualmente se desempeña como ministro del Interior.

Fuentes aseguran que es uno de los artífices de la violencia política atribuida al régimen y de los engranajes represivos que se han desplegado en medio de las manifestaciones en su contra.

Su poder no es fortuito. Lo ha construido en los 27 años que lleva la dictadura en Miraflores.

Para Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la incertidumbre sobre lo que pasará con Diosdado sigue siendo importante.

Si bien la estructura de poder en Venezuela atraviesa un periodo de reacomodos profundos y purgas internas, también estos movimientos no son del todo determinantes y todavía queda el ambiente de zozobra sobre el futuro del régimen.

Según el experto, el destino de los líderes del chavismo tras el último fraude electoral depende enteramente de su peso político y su lealtad. No todos los líderes que han sido apartados por la presidenta interina corren con la misma suerte. Por ejemplo, el caso de Álex Saab y Tarek William Saab ilustra esta disparidad en el trato según de quién se trate.

Alex Saab ha sido retirado del Ministerio de Comercio y ha perdido capacidad política. Tarek William Saab fue retirado de la Fiscalía, pero se le han dado cargos decorativos y se mantiene cerca del eje de poder”, señaló el analista.

Los tres pilares de Diosdado Cabello

A diferencia de otros actores que han perdido maniobra, Diosdado Cabello se ha consolidado como una figura “imposible de subestimar”. Su poder actual no es solo burocrático, sino que se sustenta en tres elementos estratégicos que lo convierten en un poder de facto.

“En el caso de Diosdado Cabello es diferente porque Diosdado Cabello tiene muchas más capacidades. Es un hombre que ha hecho parte de la Revolución Bolivariana históricamente”, determinó el vocero del Observatorio de la Universidad del Rosario.

Uno de estos pilares de Cabello es su control en las Fuerzas Armadas.Varios de los generales que hoy tienen mando de tropas son cercanos a él. Son parte del mismo proceso formativo”.

Es por ello que, en el entramado de poder del chavismo, Diosdado es señalado como un actor clave tanto en el manejo de los capitales emergentes como en el control de los aparatos de seguridad.

Su poder también se refleja en el aparato represivo: tras episodios recientes de tensión política, el control del orden público y de cuerpos como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha quedado bajo su órbita a través del Ministerio del Interior, lo que refuerza su papel dentro de las estructuras de seguridad del Estado.

Y está el tema de Estados Unidos. Particularmente en medio del complejo escenario político en Venezuela, el experto advierte que la posición de Donald Trump frente a figuras del chavismo podría estar guiada más por intereses estratégicos que por una real transformación institucional.

“Con Donald Trump todo es posible, pero por el momento parece que Diosdado Cabello les parece un mal necesario e incluso tolerable”, señaló.

Sobre todo, porque desde la administración de Trump “están más interesados en mantener la estabilidad y poder acceder a los recursos e intereses que tienen sobre Venezuela que realmente sobre un cambio político en el cual, en un retorno a la democracia, la figura de Diosdado Cabello sí no tiene cabida”.

Saber qué pasará con Diosdado Cabello es, por ahora, mera especulación. No hay certeza. Lo único claro es que, poco a poco, como dice el himno nacional, el clamor de “abajo cadenas, abajo cadenas” comienza a sentirse cada vez más fuerte en el vecino país.

Aun así, los hechos muestran que todavía falta mucho para la tan esperada “transición política” que tanto reclama la oposición y millones de venezolanos.

Lea también: Así han salido del poder las fichas del chavismo tras la captura de Maduro por Trump

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