Angustiante caso de presunto fleteo en el norte de Bogotá dejó dos heridos y tres capturados

Un grave ataque ocurrió la noche del jueves 13 de noviembre en el norte de Bogotá, cuando un vehículo fue rodeado por al menos dos grupos de hombres en moto, a la altura del puente de la calle 116 con Avenida Boyacá.

La camioneta, posteriormente hallada abandonada en un parque de la zona, presentaba cerca de 20 impactos de bala y había sido despojada de sus placas, presuntamente para dificultar su identificación.

La Policía confirmó que tres personas que iban en la camioneta Mazda fueron detenidas y que dos de ellas resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos bajo vigilancia de las autoridades, informó Blu Radio.