Angustiante caso de presunto fleteo en el norte de Bogotá dejó dos heridos y tres capturados

Un vehículo fue interceptado por hombres armados en moto en el norte de la capital; los heridos fueron trasladados a centros médicos bajo custodia policial.

  La camioneta atacada fue hallada abandonada con varios impactos de bala en el norte de Bogotá. FOTO: tomada de X @Melquisedec70
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Un grave ataque ocurrió la noche del jueves 13 de noviembre en el norte de Bogotá, cuando un vehículo fue rodeado por al menos dos grupos de hombres en moto, a la altura del puente de la calle 116 con Avenida Boyacá.

La camioneta, posteriormente hallada abandonada en un parque de la zona, presentaba cerca de 20 impactos de bala y había sido despojada de sus placas, presuntamente para dificultar su identificación.

Conozca: Capturaron criminales de ‘Los Viajeros’, señalados de asesinar al fiscal Karin Sefair Calderón en un fleteo en Fusagasugá

La Policía confirmó que tres personas que iban en la camioneta Mazda fueron detenidas y que dos de ellas resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos bajo vigilancia de las autoridades, informó Blu Radio.

Los atacantes, que se movilizaban en al menos dos motos, sacaron del vehículo dos maletas de gran tamaño antes de escapar. Testigos señalaron que el contenido aún no ha sido revelado por las autoridades.

Lea también: Video | Nuevo intento de linchamiento en Bogotá: comerciantes atacaron a un hombre en un centro comercial

Noticias Caracol citó el primer reporte policial: “Ingresa una llamada a través de la línea de emergencia 123, donde informan que en el lugar le estaban disparando a una camioneta. Se encuentra al interior tres personas, dos de ellas lesionadas, que son remitidas a la clínica Shaio”.

El caso sigue bajo investigación para determinar si las víctimas estaban involucradas en algún hecho previo o si fueron blanco de un intento de robo, y para ubicar y capturar a los responsables del hecho.

