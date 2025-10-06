x

Preso que solicitó un permiso de 72 horas para salir de la cárcel fue detenido en Pereira durante una balacera

El interno, condenado a 18 años por homicidio, habría salido con autorización de la cárcel para planear una venganza.

  • Los nueve capturados por la Policía a disposición de la Fiscalía. FOTO: REDES SOCIALES POLÍCA METROPOLITANA DE PEREIRA
    Los nueve capturados por la Policía a disposición de la Fiscalía. FOTO: REDES SOCIALES POLÍCA METROPOLITANA DE PEREIRA
El Colombiano
El Colombiano
06 de octubre de 2025
bookmark

Tras una llamada al 123 sobre disparos en el sector de La Churria, en Pereira, la Policía desplegó un operativo que terminó con la captura de nueve presuntos miembros de la organización criminal La Cordillera en el que incautaron cinco revólveres, tres pistolas y más de 60 cartuchos de diferentes calibres.

Entre los capturados se encontraba un hombre condenado por homicidio que gozaba de un permiso carcelario. Según el reporte policial, el detenido intentó escapar por la terraza de una vivienda, pero fue interceptado por los agentes.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que los capturados habían disparado contra una vivienda momentos antes del operativo.

Entérese: Plan pistola contra Inpec cobró otra vida en Bogotá, ¿quién está detrás de los hechos?

La Policía confirmó que todos los implicados estaban delinquiendo en la zona y que, tras la detención, los nueve fueron puestos a disposición de la Fiscalía que adelantará las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

El preso usó su permiso para planear una venganza

Las primeras investigaciones indican que el recluso utilizó su permiso temporal para planear otro homicidio, presuntamente como parte de una venganza entre bandas delincuenciales. El hombre, identificado como Alejandro Antonio Uribe Restrepo, había sido condenado a 18 años de prisión por un homicidio y cumplía su pena en la cárcel La Picaleña de Ibagué.

De acuerdo con la Policía, Uribe Restrepo habría manifestado que uno de los hombres del sector de La Churria asesinó a su primo, conocido como alias ‘Moneda’, y que por esa razón planeó ingresar al barrio para tomar venganza por su cuenta. Las autoridades también relacionaron su presencia con el homicidio de alias ‘Titi’, ocurrido tres horas antes de la captura.

La seguridad en Pereira

La Cordillera es una organización delincuencial con presencia dominante en el Eje Cafetero, especialmente en Pereira y Dosquebradas. De acuerdo con alertas de la Defensoría del Pueblo, el grupo mantiene control sobre barrios enteros, donde ejerce intimidación y extorsión contra comerciantes y habitantes.

Para 2023, la Defensoría del Pueblo advirtió que las acciones de esta estructura armada elevaron el riesgo para los habitantes de la zona metropolitana, al punto de requerir vigilancia especial de las autoridades locales y del Gobierno Nacional.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación ha imputado a varios de sus presuntos integrantes por delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Para el 14 de septiembre de 2025 se reportó la captura de alias ‘Eusebio’, considerado uno de los principales cabecillas de la estructura. Su detención se logró mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo aéreo e inteligencia judicial.

Por otro lado, según cifras oficiales de la Policía y la Fiscalía, entre enero y agosto de 2025 se registraron 258 homicidios en Risaralda, lo que representa un aumento del 118 % frente al 2024. Pereira y Dosquebradas concentran la mayoría de los casos, en hechos relacionados con disputas entre bandas por control territorial.

Le puede interesar: Por fin empezó en Medellín la construcción de la nueva cárcel para sindicados: costará $675.000 millones

