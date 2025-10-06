Preso que solicitó un permiso de 72 horas para salir de la cárcel fue detenido en Pereira durante una balacera

Tras una llamada al 123 sobre disparos en el sector de La Churria, en Pereira, la Policía desplegó un operativo que terminó con la captura de nueve presuntos miembros de la organización criminal La Cordillera en el que incautaron cinco revólveres, tres pistolas y más de 60 cartuchos de diferentes calibres. Entre los capturados se encontraba un hombre condenado por homicidio que gozaba de un permiso carcelario. Según el reporte policial, el detenido intentó escapar por la terraza de una vivienda, pero fue interceptado por los agentes. El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que los capturados habían disparado contra una vivienda momentos antes del operativo. Entérese: Plan pistola contra Inpec cobró otra vida en Bogotá, ¿quién está detrás de los hechos?

La Policía confirmó que todos los implicados estaban delinquiendo en la zona y que, tras la detención, los nueve fueron puestos a disposición de la Fiscalía que adelantará las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

El preso usó su permiso para planear una venganza

Las primeras investigaciones indican que el recluso utilizó su permiso temporal para planear otro homicidio, presuntamente como parte de una venganza entre bandas delincuenciales. El hombre, identificado como Alejandro Antonio Uribe Restrepo, había sido condenado a 18 años de prisión por un homicidio y cumplía su pena en la cárcel La Picaleña de Ibagué. De acuerdo con la Policía, Uribe Restrepo habría manifestado que uno de los hombres del sector de La Churria asesinó a su primo, conocido como alias ‘Moneda’, y que por esa razón planeó ingresar al barrio para tomar venganza por su cuenta. Las autoridades también relacionaron su presencia con el homicidio de alias ‘Titi’, ocurrido tres horas antes de la captura.

La seguridad en Pereira

La Cordillera es una organización delincuencial con presencia dominante en el Eje Cafetero, especialmente en Pereira y Dosquebradas. De acuerdo con alertas de la Defensoría del Pueblo, el grupo mantiene control sobre barrios enteros, donde ejerce intimidación y extorsión contra comerciantes y habitantes.