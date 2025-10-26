x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Presidente Petro votó en la consulta del Pacto Histórico y se quejó por “desastre de la Registraduría”

El presidente Gustavo Petro se quejó sobre la jornada de votación para la consulta de los partidos. La Registraduría ya se había pronunciado por las protestas desde el petrismo, aclarando que las votaciones cuentan con más del doble de mesas que en consultas anteriores. Conozca más detalles.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Colprensa
    Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en el sur de Bogotá al participar en la jornada de consultas del Pacto Histórico que se desarrollan en todo el país.

El mandatario confirmó su participación en las urnas este domingo a través de una publicación en X, donde compartió una imagen con el mensaje: “Adelante, con toda”.

Sin embargo, minutos después de sufragar, el jefe de Estado cuestionó duramente el funcionamiento de la Registraduría Nacional durante la jornada electoral.

Desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000. Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia”, aseveró Petro.

Lea también: Petro lanza otra vez el globo de la Constituyente, pero no le dan los tiempos

Por su parte, la Registraduría aseguró que hay un alto flujo de votación “en 40 mesas de cerca de 20.000 instaladas en todo el territorio nacional. Como ocurre normalmente, estas mesas fueron fraccionadas para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempo”.

El registrador nacional Hernán Penagos ya había respondido a los señalamientos del Pacto Histórico que denunciaba un presunto sabotaje por las reubicaciones de aproximadamente 4.000 mesas de votación rurales para la consulta.

Penagos explicó el pasado viernes paso a paso que los puestos y mesas de votación en Colombia se ubican en función del despliegue de tropas y de capacidades de la fuerza pública, precisando que la consulta no es una elección ordinaria y que la cifra de mesas instaladas supera con creces la de consultas anteriores.

“Estas son unas elecciones de consultas donde están aprobadas 20.000 mesas de votación. Las últimas consultas semejantes fueron las del 2017 del Partido Liberal, en esa ocasión se instalaron 9.600 mesas. En esta oportunidad, más del doble”, dijo el registrador, quien enfatizó que “no ha habido nada extraño”.

Lea más: Consulta del Pacto Histórico 2025: primer reporte de votación que definirá al candidato presidencial y las listas al Congreso

“Se trata de unas elecciones de consultas con 20 000 mesas, muchas más de las que se han instalado en cualquier escenario de consultas en la historia de Colombia”, también refiriéndose a la del 2021 del Polo, donde se definieron 4300 mesas de votación.

También explicó que la Registraduría ubica un número de mesas después de revisar el plan que define el Ministerio de Defensa y la cúpula militar.

“Nosotros no hacemos cambios de puestos y mesas de votación, sino en función de esas realidades. Hoy que tenemos 13 400 puestos ubicados en 9 600 lugares, de los cuales 3 500 de ellos están en el sector rural colombiano. Todas esas mesas y puestos de votación están definidos conforme al despliegue que hace la fuerza pública de capacidades en el territorio nacional (...) Hay que decir lo siguiente, esto no son unas elecciones ordinarias, donde se ubican 125 000 mesas”, precisó el registrador nacional.

Insistió en que “no podemos tener mesas de votación en lugares donde no tengamos el despliegue y el apoyo de la fuerza pública. No podemos llevar mesas de votación a lugares donde no tenemos la garantía de seguridad que esto exige”.

Penagos se pronunció en las horas de la mañana de este domingo sobre las elecciones y afirmó que hasta el momento no se tiene el reporte completo.

Se trata de una jornada donde la participación no es la misma participación ni igual de fluida a unas elecciones ordinarias”, afirmó en una rueda de prensa.

El registrador se refirió a algunos inconvenientes de orden público en Tumaco donde indígenas se agolparon en la Registraduría, e indicó que ya se encuentran en proceso de solución.

Penagos afirmó que en una mesa de Arjona, Bolívar, algunos habitantes quemaron el material electoral e impidieron que se instalara la mesa en un corregimiento del sector.

Temas recomendados

Política
Elecciones
Registraduría Nacional del Estado Civil
Pacto Histórico
Votación
Elecciones 2026
Partidos
Colombia
Gustavo Petro
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida