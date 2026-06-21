¿Qué es el preconteo electoral? La explicación tras la advertencia de Petro de no reconocer sus resultados

El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconocerá los resultados del preconteo electoral, en el marco de la segunda vuelta presidencial en la que Colombia definirá su próximo jefe de Estado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un ambiente marcado por la polarización política y las dudas que el mandatario ha expresado previamente sobre el sistema electoral. “La decisión la toman los jueces después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución”, afirmó Petro, al insistir en que los resultados que realmente tienen validez son los que se consolidan en el escrutinio oficial y no los divulgados inicialmente por el preconteo.

El presidente añadió que el preconteo debe entenderse únicamente como una herramienta informativa. “Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, señaló, al tiempo que llamó a “cuidar el voto” y anunció que entregará a las autoridades competentes información sobre presuntos flujos de dinero desde el exterior destinados a influir en la contienda electoral. Siga aquí: En vivo | Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: jornada avanza con normalidad y alta participación

¿Qué es el preconteo y en qué se diferencia del escrutinio?

El preconteo es la primera fase de divulgación de resultados tras el cierre de las urnas. En este proceso, los jurados de votación cuentan los votos en cada mesa y reportan los datos de forma rápida a la Registraduría, que los consolida y publica boletines preliminares para informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de la jornada. Sin embargo, este procedimiento no tiene valor jurídico. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el preconteo es exclusivamente informativo y no puede ser usado como base para decisiones legales o demandas electorales, debido a que puede presentar diferencias con los resultados finales. Lea más: Así fueron las 6 segundas vueltas que definieron la presidencia desde 1994 El escrutinio, en cambio, es el proceso oficial y vinculante. Allí se revisan los formularios E-14 diligenciados en cada mesa de votación y se realiza una verificación detallada de los votos. Este proceso está a cargo de las comisiones escrutadoras y del Consejo Nacional Electoral, y es el único que tiene validez jurídica para definir resultados y asignación de curules o cargos.

¿Qué dice la MOE?

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), aunque pueden existir diferencias entre el preconteo y el escrutinio, estas suelen ser mínimas. En las elecciones para el Congreso de 2026, la diferencia global fue de apenas 0,28%, lo que evidencia una alta correspondencia entre ambos procesos. La MOE también ha señalado que el escrutinio puede generar ajustes en la distribución final de curules en casos muy específicos, pero sin alterar de manera significativa los resultados generales. Conozca: El candidato Iván Cepeda ya votó en la segunda vuelta presidencial

Pero en 2022, Gustavo Petro sí reconoció y celebró el preconteo

Cabe recordar que en 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia, su campaña sí aceptó los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría como referencia inmediata de la jornada electoral. En esa ocasión, el entonces candidato obtuvo 11,2 millones de votos, la cifra más alta registrada en la historia del país, con lo que se impuso en segunda vuelta a Rodolfo Hernández, quien reconoció su derrota tras el cierre del escrutinio preliminar. Con el 100% de las mesas informadas, Petro alcanzó el 50,44% de los votos, en una elección que fue celebrada como histórica por su equipo político y que posteriormente fue ratificada en el escrutinio oficial sin tantos escándalos sobre su legitimidad.

Petro, en contraste con su propio Gobierno

Pese a las declaraciones de Petro sobre el preconteo, el mensaje predominante de las instituciones del Estado ha sido el de respetar los resultados electorales y tramitar cualquier inconformidad a través de los canales previstos por la ley. La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a los candidatos presidenciales y a sus seguidores para reconocer el resultado de las urnas y evitar que las tensiones de la campaña profundicen la división del país. “Este es un proceso democrático que no nos va a dividir como país”, afirmó la funcionaria.

En la misma línea se pronunció el registrador nacional, Hernán Penagos, quien recordó que el escrutinio oficial se realiza con las actas físicas de cada mesa de votación y pidió a los colombianos confiar en las instituciones electorales. “Es un deber respetar y reconocer los resultados”, señaló el funcionario durante la jornada electoral, al insistir en que existen mecanismos para presentar reclamaciones y resolver cualquier controversia por la vía institucional. Lea más: “Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral El mensaje de respaldo al sistema electoral también fue reiterado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien destacó el papel de la Fuerza Pública en la protección de la jornada democrática. Según el funcionario, más de 408.000 uniformados fueron desplegados en el país, de los cuales 248.000 participaron directamente en el denominado Plan Democracia. Sánchez aseguró que la neutralidad e imparcialidad de la Fuerza Pública son una garantía para que los colombianos puedan votar libremente y para que el proceso se desarrolle con normalidad.

Aunque los resultados del preoconteo son de carácter informativo, históricamente ha servido para anticipar con alto grado de precisión el resultado final de las elecciones en Colombia. La confianza en el sistema ha sido respaldada por organismos internacionales. Días antes de la segunda vuelta presidencial, una auditoría externa realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), concluyó que no encontró evidencia de fraude o manipulación en los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026.

El preconteo siempre ha sido reconocido a nivel internacional

La confianza que históricamente han generado los resultados preliminares también quedó reflejada tras la primera vuelta presidencial de 2026. Una vez conocido el resultado del preconteo que ubicó a Abelardo De la Espriella en el primer lugar, diversos líderes nacionales e internacionales reconocieron esos resultados y felicitaron públicamente al candidato. Siga leyendo: “Es un honor brindarle mi respaldo total”: Donald Trump felicitó a De la Espriella tras imponerse en elecciones Entre ellos estuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró la “contundente victoria” del aspirante colombiano y le expresó su “respaldo completo y total”, así como el mandatario argentino, Javier Milei, que calificó la jornada como una muestra del deseo de “libertad y progreso” de los colombianos. Estas reacciones se produjeron antes de que concluyera el escrutinio oficial, reflejando cómo el preconteo ha sido tradicionalmente aceptado como una referencia confiable de la voluntad expresada en las urnas, aunque el resultado definitivo siempre depende de la validación jurídica posterior.