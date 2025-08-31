Precandidatos acuden a demandas para fortalecer sus campañas

Cada hora en Colombia se radican 108 acciones de tutelas. Al menos ese fue el promedio del año pasado. De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, fueron 952.251 acciones legales interpuestas por colombianos que buscaban proteger sus derechos fundamentales durante el 2024.
Ahora –el ya congestionado sistema judicial– tendrá que soportar los recursos judiciales de políticos que acuden a los tribunales para impulsar sus campañas de cara a las elecciones presidenciales.
El panorama de precandidatos es amplio: son al menos 75 ciudadanos que tienen intenciones de ocupar la Casa de Nariño y suceder al presidente Gustavo Petro. Varios de ellos ya se montaron en un caballito de batalla: las demandas. Es una estrategia calculada dentro de la dinámica electoral. La combinación de la política y los procesos judiciales le permite a los precandidatos ganar terreno en varios frentes.