Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Expresidente Uribe llegó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella

Pese a que había manifestado que su presencia en la ceremonia seguía en duda por motivos “personales” y de “seguridad”, el exmandatario Álvaro Uribe llegó este viernes en la mañana a Cali.

  • Aunque inicialmente había dicho que su asistencia a la ceremonia no estaba confirmada por razones “personales” y de “seguridad”, en la mañana de este viernes el exmandatario aterrizó en Cali para asistir al acto de posesión. FOTO: Tomada de video.
    Aunque inicialmente había dicho que su asistencia a la ceremonia no estaba confirmada por razones “personales” y de “seguridad”, en la mañana de este viernes el exmandatario aterrizó en Cali para asistir al acto de posesión. FOTO: Tomada de video.
El Colombiano
El Colombiano
07 de agosto de 2026
bookmark

Luego de mantener en suspenso su asistencia por razones “personales” y de “seguridad”, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó este viernes a Cali para participar en los actos de posesión del presidente Abelardo De la Espriella.

La presencia del exmandatario era una de las más esperadas de la jornada, luego de que en los últimos días señalara que aún no tenía confirmada su participación en la ceremonia.

Uribe aterrizó en la mañana de este 7 de agosto en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Según informó el Noticiero del Senado, tras su llegada a la capital del Valle del Cauca participó en el encuentro protocolario entre el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y la delegación de alto nivel de los Emiratos Árabes Unidos.

En un video divulgado por el medio oficial del Congreso se observa al expresidente saludando a los asistentes durante el acto.

El mensaje de Uribe al nuevo Gobierno

Horas antes de su llegada a Cali, Uribe publicó un video en sus redes sociales en el que envió un mensaje de respaldo al nuevo Gobierno y expresó sus deseos para el inicio del mandato de Abelardo De la Espriella.

“Pido a Dios que en los años que empiezan con el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos”.

El exmandatario también manifestó que espera que la nueva administración tenga una gestión exitosa y que el debate político se desarrolle dentro de los cauces democráticos.

“Necesitamos que el nuevo gobierno tenga todos los éxitos, que la oposición proceda con argumentos y que la violencia esté ausente”, afirmó.

Siga leyendo: En vivo | Abelardo de la Espriella ya está en el centro de Cali y Santos rompió el silencio por no ser invitado a la posesión

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Presidente Abelardo de la Espriella
Gabinete de Abelardo de la Espriella
Posesión presidencial
Colombia
Cali
Álvaro Uribe Vélez
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos