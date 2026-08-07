Expresidente Uribe llegó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella

Luego de mantener en suspenso su asistencia por razones “personales” y de “seguridad”, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó este viernes a Cali para participar en los actos de posesión del presidente Abelardo De la Espriella.

La presencia del exmandatario era una de las más esperadas de la jornada, luego de que en los últimos días señalara que aún no tenía confirmada su participación en la ceremonia.

Uribe aterrizó en la mañana de este 7 de agosto en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Según informó el Noticiero del Senado, tras su llegada a la capital del Valle del Cauca participó en el encuentro protocolario entre el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y la delegación de alto nivel de los Emiratos Árabes Unidos.

En un video divulgado por el medio oficial del Congreso se observa al expresidente saludando a los asistentes durante el acto.