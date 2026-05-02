CNE estudia solicitud para revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas firmas falsas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento de una solicitud que busca revocar la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras una denuncia que advierte sobre la presunta falsedad de firmas presentadas para avalar su aspiración. Según el documento, el organismo decidió “avocar conocimiento frente a la solicitud de revocatoria en contra del candidato”, dentro del expediente CNE-E-DG-2026-005385. Le puede interesar: CNE abrió indagación a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en financiación para la consulta interpartidista

Verificación de firmas es el eje de la investigación

En el auto, el CNE ordenó la práctica de pruebas y pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar la información relacionada con los apoyos ciudadanos. En concreto, solicitó que certifique el número total de firmas entregadas, cuántas de esas firmas presentadas fueron válidas y, en caso de inconsistencias, “informe la razón o motivo legal por la cual no fueron tenidas en cuenta”. La solicitud de revocatoria fue presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien señaló que el candidato habría inscrito su aspiración con “documentos falsos y firmas de apoyos que no son del puño y letra de los ciudadanos”, lo que según argumenta configuraría una vulneración al principio de buena fe. Lea más: ¿Quién financia las campañas? Transparencia por Colombia dice que no hay acceso a la información

CNE pide explicaciones al candidato y su comité