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Misterio por muerte de conductor en Bogotá: no tenía señales de violencia, pero su carro no aparece

Luis Darío Forero desapareció tras un servicio en el centro de Bogotá y fue encontrado días después sin signos vitales. La autoridades buscan su vehículo, buscando pistas de los asesinos.

  • El cuerpo del conductor fue hallado en el parque Islandia, en la localidad de Bosa. FOTO: CORTESÍA REDES SOCIALES
    El cuerpo del conductor fue hallado en el parque Islandia, en la localidad de Bosa. FOTO: CORTESÍA REDES SOCIALES
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
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En Bogotá hay un misterio por el caso de Luis Darío Forero, un conductor de plataforma que se encontraba desaparecido, pero que días después fue encontrado sin vida en el sur de la ciudad, mientras su vehículo, pieza clave para entender lo ocurrido, sigue sin aparecer.

El caso comenzó el pasado 29 de abril, cuando el hombre fue reportado como desaparecido luego de realizar un servicio en el centro de la capital, en inmediaciones del sector de Las Nieves. Desde ese momento, sus familiares iniciaron una búsqueda que se extendió por redes sociales durante varios días.

El cuerpo de Forero fue hallado en la madrugada del 1° de mayo en cercanías del parque Islandia, en la localidad de Bosa. Posteriormente fue trasladado a Medicina Legal, donde sus allegados recibieron la confirmación oficial de su fallecimiento.

Hasta ahora, las causas de la muerte no han sido establecidas.

Según información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que el dictamen forense será determinante para esclarecer qué ocurrió en sus últimas horas.

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El vehículo, la clave del caso

Uno de los elementos que más inquieta a los investigadores es la desaparición del automóvil en el que trabajaba el conductor. El vehículo no ha sido localizado, lo que dificulta reconstruir el recorrido final de la víctima.

Para las autoridades, este punto es crucial, ya que podría permitir establecer si Forero fue víctima de hurto, si hubo participación de terceros o si se trató de otro tipo de hecho.

Las versiones conocidas indican que el conductor se encontraba en plena jornada laboral cuando se perdió su rastro. Su última ubicación confirmada lo sitúa en el centro de la ciudad, desde donde habría iniciado el trayecto que terminó en su desaparición.

Ante la falta de información, familiares y allegados acudieron a redes sociales para pedir ayuda y visibilizar el caso, lo que amplificó su alcance en cuestión de horas.

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Reacciones y llamado a esclarecer el caso

La senadora Angélica Lozano alertó inicialmente sobre la desaparición y luego confirmó el fallecimiento del conductor, expresando su preocupación y pidiendo justicia.

Dolor absoluto: apareció el cuerpo de Darío Forero en Medicina Legal. Mis condolencias a su señora madre. ¡Justicia!”, escribió en su cuenta de X.

Investigación en curso

La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta la recolección de pruebas, la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de los recorridos del conductor para esclarecer los hechos.

El caso ocurre en un momento el que la seguridad sigue siendo uno de los principales retos en la capital, pues solo entre enero y marzo de 2026 se registraron 265 homicidios en la ciudad.

Por ahora, la muerte de Luis Darío sigue rodeada de incertidumbre, a la espera de resultados forenses y del hallazgo de su vehículo, que podría ser clave para entender qué pasó.

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