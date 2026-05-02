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Así se vive la magia del básquet callejero en Medellín, San Diego es la sede del Torneo Nike

Ocho equipos disputan el torneo que busca al sucesor de Envigado. Todos los fines de semana la cita es la cancha Jordan.

  • En la cancha Jordan de la tienda Sportage en el primer piso del centro comercial San Diego se juega uno de los baloncesto de mayor nivel en la ciudad, un gran espectáculo que busca al mejor de la región en el básquet callejero. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    En la cancha Jordan de la tienda Sportage en el primer piso del centro comercial San Diego se juega uno de los baloncesto de mayor nivel en la ciudad, un gran espectáculo que busca al mejor de la región en el básquet callejero. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Así se vive la magia del básquet callejero en Medellín, San Diego es la sede del Torneo Nike
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Una pantalla gigante con la transmisión de los duelos de la NBA es el preámbulo de lo que, unos metros más adelante, se vivirá en pocos minutos. Mientras los espectadores se ponen cómodos y buscan el mejor lugar para no perderse ninguna jugada, los basquetbolistas, con sus particulares “pintas”, van llegando para cumplir la cita con lo que los apasiona: la pelota naranja.

Con el legendario Michael Jordan como testigo —a través de tres enormes imágenes que decoran el escenario—, los jugadores aparecen para lo que será un espectáculo de mucha calidad, con ese básquet lleno de jugadas de ensueño y duelos a muerte. Así son los partidos del Torneo Nike de Básquet Callejero, que se juega en la cancha Jordan de la tienda Sportage, ubicada en el primer piso del centro comercial San Diego, en Medellín.

La tribuna se queda corta, pues son muchos los espectadores que llegan para tomar posición, mientras los integrantes de los ocho equipos se alistan para la acción. En este torneo participan los elencos (4 jugadores, 3 en cancha): La América (barrio La América), EVG (Envigado), Poli (Politécnico Jaime Isaza Cadavid), Team AM (barrio La Gabriela de Bello), Dreamer (barrio Belén), Mambas (barrio Campo Valdés), Goretti (barrio Goretti de Bello) y Elite Hoop (Bello).

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“Este movimiento, que se originó en la ciudad con Barrio 94, lo hemos sostenido para darle desarrollo al deporte que nos apasiona. Brindamos un espacio a quienes quieren venir a practicar en un lugar seguro y libre de humo, donde se pueden dejar a los hijos con tranquilidad”, comenta Tomás Machado, director del torneo.

Mientras los competidores se alistan, Samuel Restrepo aprovecha el espacio para entrenar con su hijo Brayan, hacer lanzamientos y jugar un poco. Machado hace un paréntesis en su relato y menciona: “Recuerdo que hace unos años no teníamos equipo profesional; fueron varias temporadas en las que el equipo no salió, pero en los barrios comenzamos este movimiento que se ha sostenido. Cuando no están en competencia, los jugadores semiprofesionales y profesionales llegan para reforzar a sus barrios”.

Tomás se refiere a figuras como Steven Sanabria, Santiago Serna y Andrés Carmona, quienes han hecho parte de este torneo callejero en San Diego. Cabe destacar que este espacio también ha sido escenario para otras disciplinas como el freestyle, baile urbano y eventos de RedBull; además, la cancha está abierta al público todos los días desde las 9:00 a. m., sin ningún costo.

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Así se vive la magia del básquet callejero en Medellín, San Diego es la sede del Torneo Nike

El ambiente empieza a elevarse cuando llegan los árbitros y los speakers, quienes anuncian el inicio de los juegos. Es allí cuando los que están en la cancha lanzando se ubican en las graderías para que empiece el espectáculo. Con el pitazo inicial arranca un juego intenso, de gran nivel y con jugadas que levantan a los espectadores del cemento.

Acá las reglas son diferentes: se deja jugar más y el contacto físico es rudo y fuerte, pero sin mala intención. Nadie da una pelota por perdida y quitarle el balón al rival se celebra casi tanto como una canasta. Se suman uno, dos o tres puntos, pero hay una opción de Challenger: el solicitante pide un duelo uno contra uno; si marca, recibe cuatro puntos, pero si pierde, se le descuenta la misma cantidad. El riesgo es alto, pero es parte del show.

Así, entre el sudor, las celebraciones y el talento, se desarrollan los juegos que buscan al nuevo campeón del baloncesto callejero en Medellín. El premio es otro gran aliciente, pues además del incentivo económico, los ganadores podrán viajar a Brasil o México para presenciar el espectáculo que la NBA ofrece en esos países.

¿Qué opinan los participantes del torneo?

“Envigado fue el campeón del año pasado, jugó la final contra La América, que también tiene un equipo fuerte. Otro de los que se luce es el barrio Goretti de Bello, pero en general, acá todos son muy competitivos”: Tomás Machado, director del torneo.

“Estuve en selección Medellín y jugué en Estados Unidos dos años en un high school. Ahora vengo al torneo porque me parece muy competitivo, yo juego desde los 16 años y me encanta actuar acá por el nivel”: Juan Felipe Giraldo, jugador.

“Dirigí en división profesional, y ahora acá estoy viviendo una experiencia muy buena, esto me apasiona. Acá se permite más el contacto y hay espectáculo”: Stevenson Arrubla, árbitro.

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