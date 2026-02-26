x

Indignación por hombre que habría matado a pedradas a una perrita en Popayán; autoridades lo buscan

El video del presunto maltrato animal fue publicado en redes sociales y de inmediato se viralizó. La Alcaldía de Popayán se pronunció al respecto.

  • Una perrita murió luego de recibir pedradas por parte de un hombre en Popayá. FOTO: referencia Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Las autoridades permanecen en la búsqueda de un hombre que habría matado a pedradas a una perrita en Popayán, situación que ha generado un profundo rechazo entre los habitantes y quienes han visto el video que circula en redes sociales.

El hecho ocurrió en la variante sur, en una zona conocida como La Piedra Sur, cuando las cámaras de seguridad captaron la escena de presunto maltrato ocurrida el pasado 20 de febrero, en una zona boscosa y en presencia de transeúntes y personas que se movilizaban por el sector.

Lea también: La ciencia explica el abrazo del macaco Punch con su peluche: lo que nos enseña sobre la empatía y el apego sano

Las organizaciones que trabajan por la protección y el derecho de los animales interpusieron las respectivas denuncias para que se aplique la Ley 1774 de 2016 (Ley Ángel), que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones contra el maltrato animal.

La senadora Andrea Padilla se pronunció al respecto e hizo un llamado a la Policía para que actúe con celeridad en la captura del individuo y se adelante la respectiva judicialización.

“Tenemos que identificar al responsable para activar la ruta por la Ley Ángel. Si alguien tiene información que permita dar con la identidad de este delincuente, debe informarla a la Policía”, indicó la senadora.

Entérese: Triste final: Mono ardilla fue rescatado en Medellín, pero no podrá volver a la naturaleza

Julián Castañeda, teniente coronel y comandante operativo de la Policía Metropolitana de Popayán, señaló que ya se están revisando los videos de seguridad para identificar al responsable.

“Es importante la información que nos está dando la comunidad y el registro audiovisual para poder identificar a la persona que materializó este hecho”, dijo Castañeda.

La Alcaldía de Popayán también rechazó el caso y confirmó su intención de colaborar con todo lo pertinente para lograr la captura del responsable.

“Rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos el viernes 20 de febrero, en los que, según material difundido en redes sociales, se evidencia un presunto caso de maltrato que terminó con la vida de un canino”, se lee en un post de X.

Siga leyendo: Tráfico de especies no cesa en Antioquia: en una caja de cartón encontraron diez pichones de lora frentiamarilla

