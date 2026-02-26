Indignación por hombre que habría matado a pedradas a una perrita en Popayán; autoridades lo buscan

Las autoridades permanecen en la búsqueda de un hombre que habría matado a pedradas a una perrita en Popayán, situación que ha generado un profundo rechazo entre los habitantes y quienes han visto el video que circula en redes sociales.

El hecho ocurrió en la variante sur, en una zona conocida como La Piedra Sur, cuando las cámaras de seguridad captaron la escena de presunto maltrato ocurrida el pasado 20 de febrero, en una zona boscosa y en presencia de transeúntes y personas que se movilizaban por el sector.

Las organizaciones que trabajan por la protección y el derecho de los animales interpusieron las respectivas denuncias para que se aplique la Ley 1774 de 2016 (Ley Ángel), que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones contra el maltrato animal.