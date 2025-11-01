Politiquería regional: los hilos detrás del triunfo de Pedro Flórez

De los 1,7 millones de votos que lograron todos juntos los 144 candidatos al Senado del Pacto Histórico durante la consulta del pasado domingo, más de 185.000 se concentraron en un solo nombre: Pedro Hernando Flórez. No es un resultado menor. De cada 10 apoyos en estas primarias petristas, al menos uno tuvo como destinatario al congresista oriundo de Sucre, pero con influencia y poderío en Atlántico.
Si bien el senador suma su primer periodo en el Congreso y ha tenido participación en al menos 100 proyectos de ley – cuatro de ellos ya leyes–, sigue conservando un perfil bajo y un sigilo que, a primera vista, no se equipara con semejante resultado electoral.
Al indagar el cómo y el por qué de su cuantiosa votación EL COLOMBIANO pudo identificar una compleja red de colaboradores e incondicionales que encabeza el megacontratista Euclides Torres –Flórez está casado con una hija de una de las hermanas del empresario–, pero que incluye aliados como el ministro Armando Benedetti y el exalcalde Daniel Quintero.
Sin embargo, esa es apenas una parte de su éxito. Si bien lo usual es que cada senador elija una fórmula a la Cámara para competir en elecciones, en esta oportunidad Flórez –echando mano de lo aprendido durante cuatro años en el Capitolio– supo ser componedor de una trama regional que incluyó operadores políticos en zonas claves más allá de Barranquilla y así logró asegurar alianzas que redundaron en votos.