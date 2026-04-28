Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

menu
close

Tras reunión con César Gaviria, Partido Liberal anuncia respaldo a Paloma Valencia

La decisión fue sometida a votación entre miembros de esa colectividad, en la que 40 congresistas se inclinaron por apoyar a la candidata del Centro Democrático.

  • La candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

A poco más de un mes de la primera vuelta, Paloma Valencia sigue sumando apoyo de los partidos tradicionales a su campaña presidencial. Este martes el Partido Liberal anunció que respaldará a la candidata uribista de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Así lo anunció el secretario general de esa colectividad, Jaime Jaramillo, al finalizar una reunión en la casa del expresidente César Gaviria Trujillo.

“Por decisión mayoritaria de la bancada, Cámara de Representantes y Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata (sic) a la Presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”, señaló Jaramillo.

Al respecto, el secretario explicó que “es la primera fuerza política en el país con mayor número de representación en todas las regiones y vamos a trabajar con ganas y con ahínco por la consecución de esta candidatura”.

El apoyo a Valencia se concretó luego de que 40 congresitas del Partido Liberal votaran a favor.

Vale recordar que en las últimas semanas la aspirante del Centro Democrático ha recibido el apoyo para la primera vuelta de los partidos Conservador y de La U.

El apoyo de los liberales a la senadora estaba cocinándose hace unos días, en medio de algunas críticas hacia ese partido debido a su apoyo en 2022 al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso, fue miembro de su coalición en el Congreso entre agosto de ese año y abril de 2023.

“El partido Liberal comenzó siendo partido de Gobierno de Petro y lo apoyó en muchas, por no decir todas, sus iniciativas legislativas”, afirmó al respecto Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la congresista María Fernanda Cabal.

Hasta ahora, Paloma Valencia no se ha pronunciado por este nuevo apoyo a su aspiración por llegar a la Casa de Nariño.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Política
Elecciones
Partido Liberal
Elecciones 2026
Colombia
César Gaviria
Paloma Valencia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos