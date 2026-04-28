Tras reunión con César Gaviria, Partido Liberal anuncia respaldo a Paloma Valencia

A poco más de un mes de la primera vuelta, Paloma Valencia sigue sumando apoyo de los partidos tradicionales a su campaña presidencial. Este martes el Partido Liberal anunció que respaldará a la candidata uribista de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.
Así lo anunció el secretario general de esa colectividad, Jaime Jaramillo, al finalizar una reunión en la casa del expresidente César Gaviria Trujillo.
“Por decisión mayoritaria de la bancada, Cámara de Representantes y Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata (sic) a la Presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”, señaló Jaramillo.