¿Se acuerda de Gusano gris en Juego de Tronos? Ahora protagoniza el universo gótico de Entrevista con el vampiro

Jacob Anderson es una cara familiar para los amantes de las series de televisión y todo gracias a su papel de Gusano Gris, el inmaculado comprado por Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. Ahora regresa como el vampiro Louis de Pointe du Lac, del universo gótico de Anne Rice. Su saga literaria, Crónicas vampíricas, se hizo famosa gracias a su primer libro –escrito en 1973–, Entrevista con el vampiro. Puede leer: Ryan Gosling, Black Panther 3 y el regreso de Johnny Depp: estas son las novedades que dejó la Comic-Con 2026 De este libro se hizo una película, en 1994, protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst, y desde 2022 se volvió serie de televisión. Lleva dos temporadas y, para la tercera, que se estrenará este lunes 3 de agosto a las 8:00 de la noche por AMC, cambiará de nombre –para adaptarse a las diferentes novelas de la saga literaria de Anne Rice–; se llamará El vampiro Lestat. Ya hay una cuarta entrega confirmada y anunciada hace un par de días en la Comic Con de San Diego: “La renovación de Anne Rice: Entrevista con el vampiro para una cuarta temporada, titulada Anne Rice’s Queen of the Damned (La reina de los condenados)”, un guiño a uno de los personajes clásicos de la historia.

Antes del estreno de la tercera entrega EL COLOMBIANO conversó con Jacob Anderson y además con Eric Bogosian quien interpreta Daniel Molloy, el reportero que entrevisa a Louis y Assad Zaman en el papel de otro vampiro, Armand. Cabe aclarar que las primeras temporadas narraron la historia desde la mirada de Louis (el papel de Jacob) y que esta nueva entrega cambia por completo el punto de vista. “Lestat de Lioncourt, el personaje más magnético, impredecible y controversial del universo de Anne Rice, decide recuperar el control de su propia narrativa”, interpretado por el actor australiano Sam Reid. Le puede interesar: Tony Dalton: el villano más villano de la televisión vuelve en Sugar Sobre este viaje que ha tenido Louis, Jacob reflexiona sobre lo que ha vivido su personaje cuando le pregunto cómo llega a esta tercera temporada: “Creo que una de las preguntas clave de esta historia es si uno puede vivir consigo mismo para siempre. Louis se convierte en vampiro en un momento realmente monstruoso de su vida y, para ser sincero, llega a un punto en el que ya no está seguro de querer seguir viviendo. Pero tiene que continuar. El viaje de las dos primeras temporadas de la serie se centró en que Louis se aceptara a sí mismo como monstruo, como padre, como pareja y como individuo, y estoy encontrando una especie de paz con eso. Y creo que la pregunta para Louis en la tercera temporada es: ¿y ahora qué? Una vez que encuentras la paz, quizás en la mitad o en el primer 5% de tu existencia, ¡guau! ¿Qué haces con el resto? ¿Puedes realmente huir de las cosas que te definen y son inherentes a tu ser? ¿Puedes superar alguna vez un dolor tan intenso, con tantas capas de dolor? Sí, y creo que de eso trata esta temporada para Louis: ¿y ahora qué? Excelente pregunta”.

Eric interpreta al periodista, el que desenreda la trama de esa historia. Nos confesó que tiene amigos periodistas y que incluso escribió años atrás un libro de investigación académica que le llevó años completar, un tema relacionado con terroristas armenios, algunos de los cuales siguen vivos y forman parte de partidos políticos, “aprendí no solo a conseguir la historia, sino también a toparme con los muros que te impiden obtenerla. Aprendí mucho sobre espionaje y secretos. Admiro mucho el personaje que Rolin Jones ha creado, su habilidad para unir las pistas, descifrarlas e intentar entrar en la investigación. Y al mismo tiempo, lidiar con el peligro, que sé que suena descabellado, pero que también me acompañó mientras trabajaba en mi libro”. Para Assad, su experiencia en la serie ha sido maravillosa. Recordemos que en la película el papel de Armand lo hizo Antonio Banderas. “Encontrar a Armand entre la primera y la segunda temporada tuvo mucho trabajo por mi cuenta, mucho imaginar cómo podría ser, y luego empiezas a filmarlo y entonces una versión completamente nueva toma forma gracias al brillante trabajo de las otras personas con las que se trabaja. Fue un privilegio increíble y estoy muy agradecido”. Puede leer: Reese Witherspoon revive a Elle Woods (de Legalmente rubia) en una serie en Prime Video Para todos, la música es pieza fundamental de esta tercera temporada. Sam Reid interpreta a Lestat y la serie llega con una impronta visual marcada por el glam rock, una fuerte identidad musical y el tono melancólico que atraviesa la obra de Anne Rice. “He estado rodeado de bandas toda mi vida. Me encanta el rock, me encanta estar con bandas y estar en la sala de conciertos y ver a Sam arriba, al fan, y que lo estuvieran dando todo”, detalla Eric. Y Jacob destaca que estaban tocando los instrumentos; conseguir ese nivel de detalle fue importante para la serie. Bloque de preguntas y respuestas: