¿Principio del fin de la Alianza Verde? Así está su interna tras apoyo a Iván Cepeda

El otrora partido de los exalcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, y de Medellín, Sergio Fajardo, parece estar transitando un camino de no retorno. Este lunes el partido Alianza Verde anunció su apoyo y adhesión a la campaña de Iván Cepeda, candidato del petrismo y del Gobierno. La decisión, sin embargo, dejó una herida en su interna.
El ala independiente del Verde —representado en las congresistas Angélica Lozano y Catherine Juvinao— levantó su voz de protesta. También se les unió la exalcaldesa de Bogotá y exmilitante, Claudia López, quien actualmente es candidata presidencial.
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López criticó esta decisión al afirmar que “el Verde de (Carlos Andrés) Amaya acabó con el Verde de Mockus” y que “el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”.