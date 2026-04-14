¿Principio del fin de la Alianza Verde? Así está su interna tras apoyo a Iván Cepeda

El otrora partido de los exalcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, y de Medellín, Sergio Fajardo, parece estar transitando un camino de no retorno. Este lunes el partido Alianza Verde anunció su apoyo y adhesión a la campaña de Iván Cepeda, candidato del petrismo y del Gobierno. La decisión, sin embargo, dejó una herida en su interna. El ala independiente del Verde —representado en las congresistas Angélica Lozano y Catherine Juvinao— levantó su voz de protesta. También se les unió la exalcaldesa de Bogotá y exmilitante, Claudia López, quien actualmente es candidata presidencial. Le puede interesar: Protestas en el Verde por acercamientos con Iván Cepeda: “Es una postura autoritaria que busca silenciar”. López criticó esta decisión al afirmar que “el Verde de (Carlos Andrés) Amaya acabó con el Verde de Mockus” y que “el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”.

“Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mockus hace dos años. El Verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción. Hoy lo entregaron para que sea apéndice del Pacto Histórico. La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios, visiones y propuestas al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el Verde”, acotó la política.

Y es que la decisión de la Alianza Verde también incluyó la imposibilidad de que sus militantes y congresistas electos en las pasadas elecciones de marzo apoyar las candidaturas de Sergio Fajardo o la de Claudia López. En ese sentido, la senadora Angélica Lozano expresó que esa colectividad desconoció “a las minorías” al “prohibir e impedir que podamos apoyar” a esos aspirantes presidenciales. “Ellos han sido líderes del partido Alianza Verde”, señaló.

“Es una decisión antidemocrática muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse”, agregó la congresista y luego fue más allá al decir que “es una etapa de cierre final y triste del partido Alianza Verde”. Lozano —quien no logró reelegirse como senadora para el periodo 2026–2030— incluso señaló que con esa decisión “están, de facto, expulsando a quienes representamos y desde 2009 llegamos con el profesor Antanas Mockus y con la frente en alto, con la gestión impecable, honramos a esa militancia y a esa ciudadanía”.

A su vez, la representante a la Cámara Catherine Juviano lamentó la decisión y anunció que acudirá al mecanismo de objeción de conciencia. “Me aparto, ciertamente y con toda contundencia, de esta decisión y pretendo seguir representando a mi electorado, que es de centro en Bogotá, que estoy absolutamente convencida no se ve representado en esta decisión”, agregó.

La congresista también envió un mensaje en sus redes sociales señalando que “nuestro proyecto de cambio no se mimetizará con el petrismo, nuestra senda es ser una alternativa seria, institucionalista y sin corrupción”. “Por duro que nos dé la polarización y la radicalización; por más que aceche la corrupción, las alianzas oscuras con grupos violentos y las amenazas de quienes ven en la Constitución un obstáculo para sus fines autoritarios, resistiremos”, añadió Juvinao.