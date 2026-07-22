Petro habló de la elección de presidente del Senado y tildó de “nazi” al ministro Lara: “No le salió muy bien la jugadita”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la derrota del senador Alfredo Deluque (Partido de la U) en la elección de la presidencia del Senado, que terminó con el triunfo de Honorio Henríquez (Centro Democrático), y aprovechó para lanzar fuertes críticas contra el ministro del Interior designado Rodrigo Lara.
Durante una intervención virtual —mientras varios integrantes de su gabinete se encontraban reunidos en la Casa de Nariño y él participaba de manera remota—, el mandatario afirmó que la estrategia política de Lara en el Congreso no dio resultado.
“No le salió muy bien la jugadita”, dijo Petro al referirse a la derrota de Deluque ya la elección de Henríquez como nuevo presidente del Senado.
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El jefe de Estado sostuvo que detrás de la elección hubo una estrategia impulsada por Lara y cuestionó su actuación política. Incluso lo calificó de “neofascista” y lamentó que, siendo hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, hubiera terminado, según él, alineado con sectores de extrema derecha.
“Jamás hubiera imaginado enfilándose bajo las filas de la esvástica y de la vendetta”, afirmó el mandatario sobre el ministro del Interior designado.