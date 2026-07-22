Petro habló de la elección de presidente del Senado y tildó de “nazi” al ministro Lara: “No le salió muy bien la jugadita”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la derrota del senador Alfredo Deluque (Partido de la U) en la elección de la presidencia del Senado, que terminó con el triunfo de Honorio Henríquez (Centro Democrático), y aprovechó para lanzar fuertes críticas contra el ministro del Interior designado Rodrigo Lara. Durante una intervención virtual —mientras varios integrantes de su gabinete se encontraban reunidos en la Casa de Nariño y él participaba de manera remota—, el mandatario afirmó que la estrategia política de Lara en el Congreso no dio resultado. “No le salió muy bien la jugadita”, dijo Petro al referirse a la derrota de Deluque ya la elección de Henríquez como nuevo presidente del Senado. Lea también: Los retos que enfrentarán los nuevos presidentes de Senado y Cámara El jefe de Estado sostuvo que detrás de la elección hubo una estrategia impulsada por Lara y cuestionó su actuación política. Incluso lo calificó de “neofascista” y lamentó que, siendo hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, hubiera terminado, según él, alineado con sectores de extrema derecha. “Jamás hubiera imaginado enfilándose bajo las filas de la esvástica y de la vendetta”, afirmó el mandatario sobre el ministro del Interior designado.

Y es que el presidente hizo referencia de forma indirecta a que el padre del ministro designado, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por Pablo Escobar en 1984, cuando desempeñaba como ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur. Dijo que guardaba un “gran respeto” a Lara Bonilla. El ministro del Interior le respondió: "Dices que 'mi bandera es la esvástica'... Tu comentario es tan ridículo que francamente no sé qué decirte. Ahora, respecto a la segunda ofensa, “neofascista”, déjame precisarte que fascista es quien combina política con violencia, sin importar la ideología”. Agregó que después del 7 de agosto le respondería. Luego le tiró una pulla, al parecer sobre la misma elección de la presidencia del Senado: “Comprar votos de congresistas con dinero público, la jugadita que acabas de hacer”.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de la elección de la nueva mesa directiva del Senado, en la que Honorio Henríquez (Centro Democrático) derrotó a Alfredo Deluque en una votación que evidenció la reacción de las mayorías en el Congreso y representó un revés para los sectores cercanos al Gobierno. Un aspecto clave en la derrota de Alfredo Deluque fue la votación disciplinada de la bancada del Pacto Histórico a favor del senador uribista, una alianza que fue criticada por algunos sectores. Cabe señalar que días antes de que se diera la elección el 20 de Julio en el Capitolio, el presidente había enviado varios mensajes a los congresistas de su bancada pidiéndoles disciplina en su votación. De hecho, les pidieron que mostraran su voto públicamente. Y así lo hicieron, pese a que la naturaleza de ese voto es secreto.

Al final de la elección, cuando se conoció que quien había ganado era Henríquez, la bancada del Pacto Histórico celebró esa designación y en coro los parlamentarios de ese partido empezaron a gritar: “Contra el fascismo”. Paradójicamente, la victoria de Henríquez le dio “alegrías” tanto al Pacto como al Centro Democrático, aunque en diferentes sentidos. Los primeros buscaban la primera derrota del gobierno entrante, mientras los segundos querían demostrar su fortaleza como bancada dentro del Congreso, según analistas consultados por este medio.

¿Qué dijo Petro sobre Antioquia?

En la misma intervención, en medio de una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente también hizo referencia a Antioquia. Allí aseguró que Rafael Uribe Uribe es “el hijo de Antioquia más universal” y lamentó que el departamento, según él, haya olvidado el legado del dirigente liberal, a quien describió como un mártir. Además, comparó la figura de Rafael Uribe Uribe con la del senador Iván Cepeda, al establecer un paralelo entre ambos por sus posiciones políticas y el papel que, a su juicio, han desempeñado en la defensa de determinadas causas públicas. Continue leyendo: ¿Qué pasará con las investigaciones contra Petro en el Congreso? Él mismo puso a los 5 congresistas del Pacto en la Comisión que lo investiga Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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