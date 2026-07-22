Así fue el regreso del fútbol internacional a Venezuela tras los devastadores terremotos

“Hoy más que nunca seguimos juntos”, se lee en una pancarta desplegada por los jugadores de la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club- (UCV FC), antes de su partido de la Copa Sudamericana contra Santos, el primer evento deportivo internacional cerca de un mes después del doble sismo que deja ya más de 5.000 muertos en Venezuela.
En las gradas del estadio están Misael Delgado de Valencia, Lizmar Mejías, de 42 años, su esposo Raymond Gosling, piloto, y sus dos hijos de 7 y 13 años.
Son de La Guaira —el estado donde se concentra la mayoría de las víctimas y los daños—. Su apartamento en el barrio de Catia La Mar quedó devastado y ahora viven en la casa del hermano de Mejías en Valencia (a 170 km al oeste de Caracas).
“Fuimos afectados. Nuestro apartamento quedó en pie, pero internamente las paredes cedieron”, dice Lizmar.
Su marido, Raymond, cuenta también que tuvieron que huir hacia la montaña debido a la alerta de tsunami (que finalmente no se produjo).
Acudieron al partido para que su hijo se distrajeran.