Rescatan a dos personas que cayeron en falsa oferta de empleo: estaban secuestradas y eran obligadas a crear contenido sexual en Medellín

Buscar trabajo terminó convirtiéndose en un secuestro. Dos personas respondieron a una oferta laboral y terminaron retenidas contra su voluntad en una vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, donde permanecieron secuestradas desde el pasado 4 de junio. Según la investigación del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, durante más de un mes las víctimas fueron obligadas a producir contenido para plataformas de adultos mientras permanecían vigiladas y aisladas del exterior. El caso solo comenzó a esclarecerse cuando un familiar denunció la desaparición de una de ellas. Tras varias semanas de seguimiento, las autoridades ubicaron la vivienda y realizaron el operativo que permitió su rescate. Entérese: Personería advirtió por riesgos en “reinados infantiles” en Medellín

La hipótesis: una estructura criminal

Las investigaciones preliminares apuntan a que detrás del caso estaría la banda La Oculta, estructura señalada de trabajar para el grupo delincuencial El Limonar, con presencia en ese corregimiento y en municipios del sur del Valle de Aburrá. Sus integrantes fueron judicializados por delitos como extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, homicidio y secuestro. La hipótesis de los investigadores es que la organización captaba personas mediante falsas ofertas de empleo y posteriormente las obligaba a producir contenido sexual del que obtenía ingresos. La Fiscalía buscará establecer cuántas personas pudieron haber sido víctimas de esta modalidad y desde cuándo operaba la red.

Ofertas de empleo y trata de personas

Aunque la Fiscalía todavía no ha revelado la tipificación completa del proceso, el caso reúne varios elementos propios de la trata de personas. Según diversos informes, esta suele comenzar con un engaño —una oportunidad laboral, una promesa de estudio, un supuesto empleo en otra ciudad— antes de que aparezca el mecanismo de control: las víctimas son aisladas, amenazadas, privadas de la libertad o endeudadas para obligarlas a realizar actividades de las que otros obtienen beneficios económicos. La explotación sexual es la modalidad más conocida, pero también existen casos de trabajo forzado, matrimonios serviles, mendicidad ajena y extracción de órganos.

Internet y un nuevo negocio

Este caso tiene una diferencia frente a otras investigaciones por explotación sexual. Las víctimas, según la información conocida hasta ahora, no eran explotadas en establecimientos comerciales ni mediante prostitución presencial. Su explotación ocurría dentro de una vivienda, donde fueron obligadas a grabar fotografías, videos y transmisiones para plataformas digitales de contenido para adultos. Hace apenas unos años, la mayoría de investigaciones se concentraban en bares, casas de lenocinio o redes de prostitución. Ahora aparecen organizaciones que utilizan plataformas de contenido para adultos como mecanismo de explotación. Las víctimas pueden permanecer completamente encerradas mientras el material se comercializa en internet, lo que reduce la visibilidad del delito y dificulta que vecinos o autoridades detecten lo que ocurre.

¿Qué dicen las cifras?

La trata de personas en Colombia ha generado varias alarmas recientemente. En 2024, el Ministerio del Interior registró 436 víctimas, la cifra más alta en 16 años según los consolidados oficiales. Entre el 74% y el 79% de las víctimas son mujeres y niñas. Según cifras del mismo Ministerio, entre 2013 y 2020 se registraron 686 casos en total. Sin embargo, esas son solo las cifras de sobrevivientes identificados. La trata de personas continúa siendo uno de los delitos con mayor subregistro: de acuerdo con Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, muchas víctimas nunca denuncian por miedo, dependencia económica o amenazas. Más noticias sobre el tema: A más de 100 gringos los han devuelto este año del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, por turismo sexual

Señales de alerta

Las autoridades recomiendan verificar que la empresa que ofrece el empleo exista realmente, desconfiar de ofertas con salarios excesivamente altos, no asistir solos a entrevistas en lugares desconocidos, compartir siempre la ubicación con familiares, confirmar la identidad del empleador y denunciar inmediatamente desapariciones o cambios repentinos de comunicación. Precisamente, en este caso fue la denuncia de un familiar la que permitió iniciar la investigación que terminó con el rescate de las dos víctimas.

La investigación continuará

La investigación apenas comienza. La Fiscalía deberá establecer cuántas personas fueron explotadas por esta organización, cuánto dinero produjo el contenido sexual generado por las víctimas, quiénes administraban las plataformas digitales y si existen conexiones con otras redes dedicadas a la trata de personas. Más allá del rescate, el caso deja una pregunta de fondo: ¿están migrando las redes de explotación sexual desde los establecimientos clandestinos hacia habitaciones cerradas donde las víctimas producen contenido para internet? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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