Así fue la llamada entre Honorio Henríquez y Abelardo de la Espriella tras elección de presidente del Senado: “reiteré mi compromiso”

El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), reveló que recibió una llamada del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pocas horas después de imponerse en la elección de la mesa directiva de la corporación, una de las votaciones que causó sorpresas, pues en las últimas dos décadas no se había presentado una sin acuerdo previos en esa corporación. Lea también: La historia de los 9 senadores que se le voltearon a Deluque y le dieron la victoria a Henríquez en Senado A través de su cuenta de X, Henríquez agradeció el gesto del mandatario electo y aseguró que durante la conversación le reiteró que ejercerá la Presidencia del Senado con respeto por la Constitución y garantizando la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Agradezco la llamada del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Le reiteré mi compromiso de ejercer la Presidencia del Senado con absoluto respeto por la Constitución, garantizando los derechos de la oposición, independientes y bancada de Gobierno”, escribió el congresista.

Henríquez agregó que buscará mantener una relación institucional con el Ejecutivo basada en el diálogo y la colaboración entre las ramas del poder público. “Desde la colaboración armónica entre los poderes públicos, trabajaremos con diálogo, responsabilidad y respeto para impulsar todas las iniciativas que beneficien a los colombianos y fortalezcan nuestras instituciones”, añadió. La revelación se produjo después de que De La Espriella celebrara públicamente el triunfo del senador del Centro Democrático con un mensaje publicado en sus redes sociales. “Monstruo, lo lograste en la democracia”, contó Henríquez a Red+ Noticias sobre los detalles de la llamada.

De La Espriella defendió la independencia del Congreso

El senador del Centro Democrático fue elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027 con 56 votos, mientras que Deluque obtuvo 45 respaldos. El resultado sorprendió porque, hasta pocas horas antes de la votación, Deluque aparecía como el candidato con mayores opciones gracias al respaldo de varios partidos tradicionales. Tras conocerse el resultado, el presidente electo publicó un video en el que insistió en que el Gobierno entrante no intervino en la elección y aseguró que respetó plenamente la autonomía del Congreso.

Según afirmó, no llamó a congresistas para pedir votos ni ofreció cargos, contratos o cualquier otro tipo de beneficio para favorecer a alguno de los candidatos. “Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República”, sostuvo. Agregó: “Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia”.

¿Cómo surgió el nombre de Deluque?

En su pronunciamiento, De La Espriella explicó que, inicialmente, su intención era que el senador Enrique Gómez presidiera el Senado y, como jefe del Legislativo, le impusiera la banda presidencial durante la posesión del próximo 7 de agosto. Sin embargo, dijo que decidió retirar esa posibilidad para evitar cuestionamientos sobre el equilibrio entre las ramas del poder público, teniendo en cuenta que el hermano del congresista, Miguel Gómez Martínez, será el ministro de Hacienda del nuevo Gobierno y que su hijo, Nicolás Gómez, asumirá como jefe de despacho de la Presidencia. “Yo mismo retiré su nombre. Nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes”, aseguró. El mandatario explicó que, tras esa decisión, apareció la posibilidad de respaldar a Alfredo Deluque, de quien destacó que lo acompañó desde el inicio de la campaña presidencial. Según relató, fue el propio senador quien manifestó su intención de aspirar a la Presidencia del Senado, por lo que le pidió conseguir los apoyos necesarios y le ofreció su respaldo político. No obstante, la semana pasada en entrevista a varios medios, el expresidente Álvaro Uribe dijo que le había pedido a De la Espriella retirar el nombre de Deluque, pero que el presidente electo se habría negado a hacerlo porque “tenía un compromiso personal” con Deluque. Durante su declaración, De La Espriella también reveló que habló sobre el tema con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien le manifestó que la elección debía resolverse únicamente por decisión del Congreso. “Le dije: ‘Presidente, estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos y que los compromisarios vayan a ver si llegan a un acuerdo y al final que sea el Congreso, en ejercicio de su independencia, el que tome la decisión’”, relató. Además, el nuevo presidente felicitó al presidente del Senado. Además, el mandatario electo también envió un mensaje al Centro Democrático: “Confío en que ellos van a actuar con responsabilidad y pensando siempre en el interés superior del país”, concluyó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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