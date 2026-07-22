Así fue la llamada entre Honorio Henríquez y Abelardo de la Espriella tras elección de presidente del Senado: “reiteré mi compromiso”

El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), reveló que recibió una llamada del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pocas horas después de imponerse en la elección de la mesa directiva de la corporación, una de las votaciones que causó sorpresas, pues en las últimas dos décadas no se había presentado una sin acuerdo previos en esa corporación.
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A través de su cuenta de X, Henríquez agradeció el gesto del mandatario electo y aseguró que durante la conversación le reiteró que ejercerá la Presidencia del Senado con respeto por la Constitución y garantizando la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
“Agradezco la llamada del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Le reiteré mi compromiso de ejercer la Presidencia del Senado con absoluto respeto por la Constitución, garantizando los derechos de la oposición, independientes y bancada de Gobierno”, escribió el congresista.