Paloma Valencia y Oviedo presentan su plan de Gobierno: sus principales propuestas

La llave presidencial compuesta por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentó este lunes su plan de Gobierno llamado “Colombia Más Grande 2026”, que integra su propuesta de campaña para llegar al poder. Con estas buscan “estabilizar el país, recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la economía y garantizar una transformación social profunda”. Según el documento de esa campaña, esa candidatura propone diez ejes que cruzan temas de seguridad, salud, energía, economía, lucha contra la corrupción, transformación social, formalización laboral, desarrollo territorial, protección ambiental y modernización del Estado. Le puede interesar: Los que le hablan al oído a Abelardo: el coro duro tras Salvación Nacional. Sobre esto, la fórmula Valencia–Oviedo señala que “el país enfrenta cinco crisis simultáneas” en seguridad, salud, energía, confianza institucional y corrupción. Al respecto, plantean que deben ser desactivadas desde el primer día de gobierno con “decisiones firmes, ejecución inmediata y uso intensivo de tecnología y datos”.

Propuesta de seguridad: “recuperar el orden”

La propuesta de seguridad de esa campaña proponen que se recupere la autoridad del Estado en el país, garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer el sistema judicial. “Colombia no puede seguir viviendo con miedo. Nuestro primer compromiso es que el Estado vuelva a controlar el territorio y que la ley se cumpla en cada rincón del país”, dice el documento del plan de Gobierno. En ese sentido, la propuesta de la senadora y del exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) incluye el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la ampliación del pie de fuerza, el uso de inteligencia y tecnología para combatir el crimen organizado y una reforma al sistema judicial para reducir la impunidad y acelerar los procesos. Le puede interesar: Denuncian amenazas de muerte contra Paloma Valencia; una corona fúnebre con su rostro comenzó a circular

¿Cómo estabilizarán la salud, energía y economía?

Ante la crisis financiera y humanitaria que vive el sistema de salud colombiano, esa campaña propone una intervención directa al sistema de salud mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente desde la Presidencia, así como atender millones de citas y procedimientos represados, el saneamiento financiero del sistema y la expansión de la telemedicina en zonas rurales.

De igual manera, señalan que en materia energética van a garantizar el abastecimiento del país a largo plazo por medio de sacar adelante proyectos estratégicos, asegurar inversión privada y aprovechar todas las fuentes disponibles para evitar crisis de suministro. Lea aquí: Hay riesgo de dos “apagones” en el país: uno financiero y otro técnico, afirma estudio de Sociedad Hidroituango

Por el lado de la economía, señalan que van a recuperar la confianza inversionista, alcanzar un crecimiento del 5 %, simplificar el sistema tributario, reducir la carga sobre el sector productivo y promover la inversión nacional y extranjera. “Sin energía suficiente, sin salud que funcione y sin economía en crecimiento, no hay país posible. Nuestro compromiso es estabilizar para volver a crecer”, sostiene la campaña.

La propuesta contra la corrupción

La fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo señala que habrá un modelo de control en tiempo real, uso de inteligencia artificial y transparencia total en la contratación pública para luchar contra la corrupción. Para esto, dicen que implementarán sistemas digitales basados en blockchain (mecanismo de base de datos avanzado que permite compartir información de forma transparente), auditorías automatizadas y tableros públicos de seguimiento de la gestión estatal.

Ante esto, los candidatos señalaron que “la plata pública es sagrada. Cada peso debe volver a la gente. Vamos a cerrar todos los espacios donde hoy se esconde la corrupción”.

Así proponen abordar la educación, el empleo y el cuidado

Ese plan de Gobierno apunta a una “apuesta por la movilidad social” cimentada en educación de calidad, formación técnica y tecnológica, acceso a las plataformas de inteligencia artificial, primer empleo juvenil y fortalecimiento del sistema de cuidado. Al respecto, afirmaron que incluirán medidas para ampliar la cobertura educativa, fortalecer la educación rural, reformar el Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), impulsar la formación dual con el sector productivo y apoyar a mujeres cabeza de hogar mediante crédito y transferencias directas. “Se propone una política de protección integral para adultos mayores, garantizando ingresos mínimos, ahorro desde la infancia y promoción de la economía plateada”, expone el plan.

Entre tanto, en el componente ambiental apuestan por detener la deforestación, restaurar ecosistemas estratégicos y “fortalecer la bioeconomía como motor de desarrollo sostenible”. Por eso, incluyeron la restauración de “millones de hectáreas”, pagos por servicios ambientales, protección de parques naturales y lucha contra economías ilegales en territorios ambientales. “El crecimiento y la conservación no son opuestos: bien hechos, se fortalecen mutuamente”, sostiene esa aspiración presidencial.

La propuesta para transformar el Estado

Según el documento de plan de Gobierno, los candidatos plantean una reducción del tamaño del Estado en su componente burocrático, la digitalización completa de los trámites públicos y la adopción de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones. “Se implementará un modelo de gestión pública basado en datos, resultados y evaluación en tiempo real, con tableros de control abiertos a la ciudadanía”, se lee en la propuesta. Lea también: Encuesta revela que Paloma Valencia “vuela” hacia la cima y los punteros se van estancando Finalmente, afirmaron que implementarán un modelo de Gobierno basado en la ejecución verificable de metas concretas, incluyendo crecimiento económico, reducción del déficit fiscal, aumento de la inversión y mejora en la satisfacción ciudadana. “Este será un gobierno que no se mide por discursos, sino por resultados. Si algo no funciona, se corrige. Si algo no sirve, se cambia”, concluyen.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo planean combatir la corrupción en la contratación pública? La campaña propone implementar sistemas digitales basados en blockchain para garantizar transparencia total, auditorías automatizadas en tiempo real y tableros públicos donde la ciudadanía pueda rastrear cada peso del Estado. ¿Qué pasará con el sistema de salud en un eventual gobierno Valencia-Oviedo? Proponen una intervención inmediata desde la Presidencia mediante un Puesto de Mando Unificado para evacuar citas represadas, sanear las finanzas del sistema y masificar la telemedicina en regiones apartadas.