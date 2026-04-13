Paloma Valencia y Oviedo presentan su plan de Gobierno: sus principales propuestas

La llave presidencial compuesta por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentó este lunes su plan de Gobierno llamado “Colombia Más Grande 2026”, que integra su propuesta de campaña para llegar al poder. Con estas buscan “estabilizar el país, recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la economía y garantizar una transformación social profunda”.
Según el documento de esa campaña, esa candidatura propone diez ejes que cruzan temas de seguridad, salud, energía, economía, lucha contra la corrupción, transformación social, formalización laboral, desarrollo territorial, protección ambiental y modernización del Estado.
Le puede interesar: Los que le hablan al oído a Abelardo: el coro duro tras Salvación Nacional.
Sobre esto, la fórmula Valencia–Oviedo señala que “el país enfrenta cinco crisis simultáneas” en seguridad, salud, energía, confianza institucional y corrupción. Al respecto, plantean que deben ser desactivadas desde el primer día de gobierno con “decisiones firmes, ejecución inmediata y uso intensivo de tecnología y datos”.