Petro pidió renuncias, los coquetos a Fajardo y otros secretos en De Buena Fuente

Como lo contó EL COLOMBIANO, el presidente había pedido el miércoles la renuncia de tres ministros y varios directores de entidades que estaban en poder de los partidos en el Gobierno como parte de su representación. El de Trabajo y Tics, la de Comercio y los de entidades como Finagro, el ICA, la USPEC, Positiva y Previsora. Sin embargo, eso no ha ocurrido todavía. El presidente se encontraba en Japón al lado de la ministra de Comercio, Diana Morales, cuota de los liberales. Esta era una de las que salía. Petro decidió parar las renuncias hasta su regreso para decidir con cabeza fría cómo va a estar la representación en el gabinete en un momento clave. En el Congreso avanza la reforma tributaria de 26 billones y vendrá la nueva discusión de la pensional. Sin congresistas y sin partidos, el presidente se queda solo y solo no se puede hacer política, fue lo que le dijeron. Están por verse las renuncias.

La gran odisea para convencer a Fajardo

En la centro derecha hay un enorme reto que es convencer a Sergio Fajardo para que vaya a la consulta que planean hacer en marzo. A esa consulta se espera que vaya un candidato de los independientes, partidos tradicionales y por firmas, el del Centro Democrático, Vicky Dávila y De la Espriella. Pero quieren que también esté Fajardo para lograr unir al centro y la derecha. En el equipo de Fajardo piensan que en una consulta mucho más protagonizada por la derecha que por el centro, es posible que pierda. En ese escenario para el exgobernador sería más rentable ir a primera vuelta solo. Se había mantenido en el primer lugar de las encuestas. Pero eso significaría una división para la primera contra el candidato del petrismo. ¿Qué hará Fajardo?